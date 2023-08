Armonizar ley 3 de 3 contra la violencia en cada estado será más fácil: Yndira Sandoval

Luego de que en Chiapas fuera aprobada la Ley 3 de 3 por el Congreso del Estado, con 36 votos a favor y la ausencia de 4 diputados de un total de 40, la activista feministas y promotora de esta ley, Yndira Sandoval Sánchez, visitó Chiapas.

La razones de su visita fue para llegar a la armonización legislativa de la reforma constitucional 3 de 3 contra la violencia, así también para que sea un marco jurídico local. Ante ello asegura que se encuentran a tiempo ya que el proceso electoral inicia en enero y se contemplan los 90 días como indica la ley.

Aprobada la Ley 3 de 3 por el Congreso del Estado / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

"Nosotros exigimos un período extraordinario para aprobar este marco jurídico para que ningún deudor, violador, acosador, llegue a un cargo público", abundó la activista.

Así también menciona que esta ley fue ganada a nivel nacional, se logre armonizar o no ya es un mandato, aunado a eso afirma que no está demás que se armonice con la chiapanecas para que tenga mejores condiciones en un marco jurídico eficaz y eficiente.

Por otra parte Yndira Sánchez mencionó que también se encuentra en Chiapas, ya que es sede este estado de los 8 foros regionales que se están llevando a lo largo y ancho del país para construcción del país que quieren las mujeres, esto llevándose a cabo en San Cristóbal de las Casas.

Ahí abordaran temas mujeres mexicanas de manera presencial y virtual como; feminización de la pobreza, es decir el rezago de la desigualdad, la cual trae consecuencias graves, con ello hacen un llamado al Poder Legislativo para que abra un periodo extraordinario y se discuta, apruebe y publique el ejecutivo dentro de un marco jurídico que permita desterrar a los agresores del poder y que se comprometan con la agenda del México que quieren las mujeres, haciendo eco de lo que en Chiapas se está discutiendo este día en San Cristóbal de las Casas.

Cabe mencionar que esta ley 3 de 3 aplica para delitos que atenten contra la libertad sexual (violación, violación equiparado, simple, acoso, hostigamiento, abuso, esto es importante que se reconozca, ya que son prácticas muy arraigadas y que sepan las mujeres que no puede ahora nadie, ni al amparo del fuero quedar fuera.

Aprobada la Ley 3 de 3 por el Congreso del Estado / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Hace un llamado a las mujeres y pide que denuncien a la fiscalía para que se inicie un proceso que ahora están obligados los partidos y autoridades electorales para revisarlo para ver si se otorga o no una candidatura, así también aplica para delitos de violencia familiar, ya sea económica, física, patrimonial, así como la violencia política.

Esta ley aplica también para deudores de pensión alimenticia, no solo tratándose de transferencias financieras, si no ahora los que están en el padrón no podrán elegirse, sacar licencia, pasaporte, salir del país, casarse, sacar un crédito bancario, esto con el motivo de ayudar a las mujeres, no solo por que pasen una pensión, sino el hecho de ser también madre, aplicada no contra hombres, si no contra agresores, sin importar el cargo, el poder, el partido.

"Esta ley es aplicada para todos los deudores, la cual entró en vigor el 30 de mayo para todo el país, pero será más fácil si cada estado armoniza sus propias leyes y eso es lo que le pedimos al congreso de Chiapas y a su gobierno", finalizó Yndira Sandoval Sánchez.