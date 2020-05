Llaman limpiar el entorno dentro y fuera de casa

La directora de Epidemiologia de la secretaria de Salud, Leticia Jarquín Estrada, recomendó a la población limpiar su entorno, dentro y fuera de casa, para evitar ambientes que favorezcan la reproducción del mosco transmisor del dengue, Chiapas es zona endémica, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, por su densidad de población, presenta los mayores problemas en época de lluvias.

Comentó que Chiapas padece el dengue desde hace 40 años, se agrava con las lluvias, pero en la actualidad tenemos una disminución de un 70 por ciento en el mismo periodo del año pasado, tenemos focos de infección en municipios del norte del estado, principalmente en Pichucalco y Palenque, por su cercanía con Tabasco, que si presenta mayor incidencia.

Pidió a la población estar alerta porque el enemigo vive en lugares donde almacenamos agua en casa, la entidad se ubica en el lugar noveno de casos en el país, pero no nos garantiza que el mosco no prolifere en los próximos meses, necesitamos que las familias por su salud, colabore con las medidas de prevención.





Local Urge checar protocolos de decesos por neumonía, para descartar casos de Covid-19





Jarquín Estrada abundó que los síntomas del dengue son fiebre, malestar generar, cefalea, mialgia y dolor de cuerpo, el mismo mosco puede transmitir el zika, que afecta principalmente a las mujeres embarazadas que deben resguardarse y quedarse en casa, y también chikungunya; hoy no tenemos la enfermedad, pero no garantizamos que no lo haya en el futuro.

Alertó que el dengue se puede confundir con el Covid 19, con la influenza, la salmonela y enfermedades respiratorias agudas, al empezar las lluvias se pueden presentar las condiciones para el desarrollo del mosco; si hay limpieza no han mosco, no habrá dengue, ni defunciones, pero no es válido automedicarse.

Pidió que cuando se presenten las brigadas de salud en los hogares hay que permitirles que ingresen al interior de la vivienda, los operativos de fumigación matan el mosco, pero para que podamos bloquear las amenazas, hay que cuidar los depósitos de agua y fortalecer la vigilancia epidemiológica.

/TG