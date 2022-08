Lluvias sacan a relucir los problemas que aquejan a tuxtlecos, estos fueron los afectados

Una vez más la lluvia presentó más problemas en las colonias y es que este miércoles el lado oriente y el centro de la ciudad se vieron afectados por el clima que se presentó ayer. La colonia Patria Nueva, Pasó Limón, Bienestar Social, así como el mismo centro de la ciudad en donde se ponen los negocios de alimentos se mantienen afectadas.

Este miércoles luego de la fuerte lluvia que se presentó ayer vecinos de la colonia patria nueva tienen la sorpresa de que en algunas calles de la localidad no se puede transcurrir debido a las piedras que bajaron con la lluvia, formándose prácticamente una pequeña rampa que impide el paso a los automóviles y que tienen que darle la vuelta para que no se dañen las unidades; además de que incluso, en la calle ahuehuete aún no se ha restablecido la luz que se fue por la noche del martes.

“Cada que llueve se va la luz, ya hablamos con CFE pero siempre vienen horas más tarde, han pasado casi 12 horas y seguimos en la misma; encima en la calle de arriba las piedras están ahí aún y nadie las retira los vehículos se tienen que ir hacia un lado para poder pasar y que no se golpeen; cada que llueve es un problema aquí” Juan León, vecino.

De igual forma en la colonia Pasó Limón las calles se han vuelto lodosas por una construcción de Smapa que lleva más de una semana en el lugar, por lo que han pedido de forma ordenada que terminen el trabajo ya que todo parece indicar que las lluvias continuarán a lo largo de esta semana en la capital chiapaneca.





Aguas negras encharcadas, falta de luz, calles con lodo; son alguna de las contantes afectaciones que dejan las fuertes lluvias en Tuxtla / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Por otro lado en el mero centro de la ciudad, se formó un charco debido a que el agua ya no fluye en las alcantarillas, el problema es que cerca del lugar se ponen los negocios de venta de productos, lo que puede significar infección en las personas que lo compren, pues se aprecia a ver qué son aguas negras en su totalidad.

“Queríamos comprar pero el sitio se ve sucio por las aguas negras; sabemos que no es culpa del vendedor pero las autoridades deberían verificar esto para ayudar a los que venden aquí pues no le da buena espina a nadie” Rodrigo Coutiño, transeúnte, finalizó.