Los mejores cereales y alimentos para tu bebe PROFECO

La nutrición en los lactantes y niños pequeños es fundamental para un desarrollo saludable. Una vez que pasan los primeros 6 meses de lactancia exclusiva, los bebés comienzan a incorporar otros alimentos en su dieta, como papillas y jugos. En este proceso, la elección de alimentos adecuados es crucial para garantizar un crecimiento y desarrollo óptimos. En esta edición, evaluamos productos industriales destinados a la alimentación de bebés y niños pequeños, con un enfoque en cereales.

Foto: Cuartoscuro |Graciela López Herrera



¿Qué debe comer un bebé?

Durante los primeros 6 meses de vida, la leche materna debe ser la única fuente de alimentación del lactante, ya que proporciona todos los nutrientes necesarios. A partir de los 6 meses, se introduce gradualmente la alimentación complementaria bajo la supervisión de un pediatra.

Evaluación de Cereales para Bebés

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de 30 cereales para bebés, de los cuales 29 cumplen con la norma NOM-131-SSA1-2012, que exige la leyenda "Utilícese leche o fórmula pero no agua" en su etiqueta.

Cereales que cumplen con la norma incluyen productos de marcas reconocidas como Cerelac Nestlé, Nestum Nestlé, Gerber, Heinz y otros. Estos productos son apropiados para la alimentación de niños de corta edad y cumplen con los estándares de calidad y seguridad establecidos por la normativa vigente.

Foto: PROFECO

Un producto que no cumple con las normas es el "Cerelac Nestlé* Cereal con leche reducido en azúcar", el cual fue identificado en el estudio por no cumplir con los requisitos establecidos. Se debe tener precaución al adquirir productos que no cumplan con las regulaciones para garantizar la seguridad y la calidad de la alimentación de los niños.

Foto: PROFECO

Alimentación Complementaria

Alrededor de los 6 meses, las necesidades nutricionales del bebé superan lo que la leche materna puede proporcionar, por lo que es esencial incorporar una alimentación complementaria de manera adecuada y segura. La alimentación complementaria debe basarse en principios como:

1. Continuar la lactancia materna a demanda hasta los 2 años o más.

2. Ofrecer alimentos adecuados a las necesidades del niño.

3. Mantener la higiene y manipulación de alimentos apropiadas.

4. Iniciar con pequeñas cantidades de alimentos y aumentarlas gradualmente.

5. Incrementar la consistencia y variedad de los alimentos.

6. Aumentar el número de comidas según la edad del niño.

7. Proporcionar alimentos variados y ricos en nutrientes.

8. Usar alimentos enriquecidos o suplementos vitamínicos si es necesario.

9. Durante enfermedades, aumentar la ingesta de líquidos y ofrecer alimentos blandos.

Foto: PROFECO

En resumen, la alimentación de los bebés y niños pequeños es un aspecto crucial para su crecimiento y desarrollo. Es fundamental seguir las recomendaciones de expertos y elegir productos que cumplan con las normativas para garantizar la salud y el bienestar de los más pequeños de la familia.

