¡Paso a paso! Congreso apela ante el codigo penal el maltrato animal en Chiapas

Uno de los pendientes de la LXVIII Legislatura del Congreso de Chiapas en el periodo ordinario de sesiones que concluyó este 30 de junio es la tipificación del delito de maltrato animal en el Código Penal para el Estado de Chiapas, y que deberá retomar la Comisión Permanente que fungirá los próximos, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Aarón Yamil Melgar Bravo.

El legislador de Tapachula por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) confirmó que existen cuatro iniciativas en el poder legislativo, tres de diputadas y una ciudadana que ingreso el jueves 29 de junio por Oficialía de Partes, de todas se hará un análisis y se procesará una propuesta de reforma al Código Penal para el Estado de Chiapas para sancionar a los responsables de maltrato animal.

Melgar Bravo no abundó las causas por las que no se ha aprobado está modificación al marco jurídico, pero reconoció que Chiapas es uno de los tres estados que están pendientes en el país de tipificar el maltrato animal, no obstante exigencia de la sociedad protectora de la fauna doméstica.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Comentó el diputado que existen otros asuntos pendientes que tienen que ver con reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas, que irá analizando la Comisión Permanente a cargo de la diputada Sonia Catalina Álvarez, para en su momento convocar al pleno para debate y probable aprobación, que mala vez, reconoció que existe un rezago legislativo en razón de las iniciativas recibidas y las aprobadas.

En la propuesta de la Diputada de Morena, Fabiola Ricci Diestel desde febrero del 2022 es adicionar al título vigésimo primero, el capítulo III denominado "Maltrato o Crueldad en Contra de Animales Domésticos", así como a los artículos 465 Bis Ter, 465 Quater, 465 Quinquies y 465 Sexies, al Código Penal para el Estado de Chiapas, en materia de maltrato animal, y establecer hasta 10 años de prisión.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El artículo 465 Ter: comete el delito de maltrato o crueldad en contra de animales domésticos quién intencionalmente cauce la muerte a un animal doméstico, realice cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa de los instintos naturales de un animal doméstico, prive a un animal doméstico de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, cuidados médicos o alojamiento adecuado, abandone a un animal doméstico, realice cualquier acto u omisión que ponga en peligro la vida del animal y realice actos de zoofilia con animales domésticos.

El artículo 465 Quater: se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cien a doscientas unidades de medida y actualización, si el maltrato o crueldad ponen en peligro la vida del animal doméstico, la pena se incrementará hasta en una mitad, a quien abandone a cualquier animal y quede expuestos a riesgos, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 50 a 150 UMAS.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Quién realice actos de zoofilia a un animal o le introduzca vía vaginal o rectal el miembro viril, o cualquier objeto o instrumento, se le importa pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cien a 5O0 UMAS, cuando el maltrato animal, crueldad o abandono, al igual que la zoofilia, serán considerados una agravante y podrán ser denunciados por cualquier persona; a quién cometa actos de maltrato o crueldad en contra de un animal doméstico, que le provoquen la muerte, se le importa pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 400 a 800 UMAS.

El 465 Quinquies: se impondrá de dos a 10 años de prisión y multa de 400 a 800 UMAS a quien organice, induzca, provoque, promueva o realice una o varias peleas de perros públicas o privadas; anuncie, patrocine o venda entradas para asistir a espectáculos que impliquen peleas de perros; posea o administre una propiedad en la que se realicen peleas de perros; ocasione o permita que menores de edad asistan o presencien cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea en dos o más perros y realice con o sin fines de lucro cualquier acto con el objetivo de involucrar a perros en cualquier exhibición, espectáculo o actividad que implique una pelea entre dos o más perros.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El artículo 465 Sexies: quedan exceptuadas las charreadas, jaripeos, rodeos, lidia de toros, novillos o becerros, peleas de gallos, el adiestramiento de animales, las actividades con fines cinegéticos, de pesca o de rescate, siempre y cua do estás actividades se realicen en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

El colectivo Maltrato Animal Al Código Penal plantea incluir en el Código Penal para el Estado de Chiapas, dos nuevos artículos, el 465 Bis, así como el 465 Ter, "para condenar los mil tipos de maltrato animal con los que ahora no pasa nada", no hay instituciones que atiendan el maltrato animal, ni hay a quien denunciar, y de lo que se trata es proteger a la fauna doméstica.