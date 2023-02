Comercios en riesgo ante constantes manifestaciones de normalistas

Durante la manifestación del pasado jueves por parte de estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, que fueron desalojados por policías antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, comercios decidieron bajar sus cortinas y el personal mostró miedo ante el lanzamiento de gas lacrimógeno así como ser víctima de alguna agresión.

El personal de una óptica dio su testimonio donde mencionan que bajaron sus cortinas como medida de protección por la presencia de gas lacrimógeno, pero también para evitar que algunas personas se introdujeron en busca de protección.

Mientras que otros negocios como uno de telefonía celular ubicado en la avenida central entre primera poniente y calle central bajo sus cortinas, optó por cerrar el local y dejar que el personal se retirara.





Y es que de nueva cuenta estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá llegaron a la plaza central de Tuxtla Gutiérrez en dos autobuses de la empresa Cristóbal Colón, también llevaron un vehículo de la empresa Coca-Cola, empresa cecina de su escuela en el libramiento norte oriente y boulevard Vicente Fox Quesada, así como un autobús de la empresa de transportes Avisa, mientras los y las Jóvenes permanecen formados en la entrada principal de Palacio de Gobierno.

Consejo Coordinador Empresarial pide actuar contra normalistas

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Arturo Marí Domínguez, exigió que "es hora de actuar en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, pues asegura que su lucha no es la adecuada, ni tiene que ver con la educación o el bienestar de su institución.

La exigencia de los estudiantes es que la Secretaría de Educación les contrate maestros interinos, ello debido a que desde el 2016 suspendieron a 66 trabajadores, entre docentes y administrativos, luego les asignaron 33 interinos, sin embargo, en este año en que les han enviado a los 66 de bases, los rechazaron y demandan atención a sus peticiones que la autoridad educativa rechaza para no pagar doble salario.

Dijo en entrevista que las protestas o las manifestaciones sociales tienen que estar dentro del marco legal, pero cuando ya caen en la violencia afectan a terceros y esto ya debe de tener consecuencias, yo creo que la autoridad ya tiene que actuar, dentro del marco de los derechos humanos, pero finalmente tiene que proceder, se le dio el mandato constitucional al gobierno de salvaguardar los derechos de la ciudadanía.





En ese sentido, las instituciones del gobierno del estado tienen que actuar y con mano firme, el empresariado y la ciudadanía ya están cansados de está situación que se repite y se repite, y lo he Is dicho, yo creo que "tiene que haber un hasta aquí, esto tiene que tener consecuencias y no debe de dejarse a la impunidad", también hemos dicho que la Escuela Normal Rural Mactumactzá ya no debe estar en la ciudad capital, tiene que acercarse más hacia el medio rural.









En entrevista, Marí Domínguez añadió que la Escuela Normal Rural Mactumactzá debe volver a donde le quede lo más cerca de sus comunidades rurales, y sus manifestaciones tienen que estar dentro del marco legal, también tenemos que ser conscientes de que su petición no tiene nada que ver con el tema de la educación.

"Nosotros hacemos un llamado enérgico a la autoridad, a la que toque las desiciones, apoyada por la ciudadanía y el sector productivo en general, a que vaya buscando una salida apegada a derecho, no podemos esperar más violencia".

Está complicado sacar ahora una cuantificación de las pérdidas de la iniciativa privada causada por la movilización de los estudiantes, la tarde del jueves empresas tuvieron que cerrar sus negocios, muchos ya no abrieron, y eso género perdidas, tiene una afectación, de ahí salen salarios e impuestos, ahí se activa la economía, al menos unos 200 negocios fueron afectados con el cierre de sus puertas la tarde del jueves, insistió.

El dirigente empresarial insistió que en el 2003 la Escuela Normal Rural Mactumactzá fue derruida prácticamente, en una acción policial que generó la detección de más de 200 estudiantes y el rescate de vehículos que estaban en poder los alumnos; ese era el mejor momento para reubicarla, aunque después se reconstruyó, pero la violencia no es el camino, y lamentablemente los estudiantes van a seguir por esa vía, lo que exigimos es que no se debe esperar que pase una desgracia para actuar, ni hay que esperar, hay que reubicar a la escuela, el movimiento nos sigue afectando, nadie quiere invertir con esta situación.

CANIRAC arremete contra normalistas

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Guillermo Acero Bustamante, dijo que la actitud de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá es lamentable, seguimos en la ansiada recuperación económica y estos tipos de actos que son más vandálicos, influyen en forma muy negativa para los ingresos de los establecimientos, al gobierno del estado le hemos dado todo nuestro apoyo para que de acuerdo al diálogo y estrategias ya reubique esa escuela, es rural no tiene que estar en medio urbano.

La Escuela Normal Rural Mactumactzá ha hecho mucho perjuicio a la economía y a la sociedad, y seguimos esperando que el gobierno actúe y se retire está institución, no tenemos cuantificados los daños pero cada movilización tiene un costo, la percepción es cuantiosa, esperamos que el gobierno ya actúe, una de las problemáticas que nos dejó el gobierno de Juan Sabines Guerrero, fue reactivar esa institución que ha afectado a la economía.









De acuerdo con Acero Bustamante hay que aplicar ya el Estado de Derecho, lo hemos solicitado, el gobernador lo sabe, cómo Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados ya no hacemos ningún comunicado al respecto porque ya no hace efecto, pero tiene nuestro respaldo para el retiro de esta institución que ya no es educativa.

El empresario sostiene que son intereses perversos lo de los estudiantes, el diagnóstico mejor lo tiene el gobierno, no son los verdaderos estudiantes, hay quienes vienen con gran esfuerzo de sus comunidades y otros son un grupo minúsculo y hay que actuar para evitar tantos chantajes que realiza esta institución.

Recordó el empresario que el Estado de Derecho implica que quienes quieran ingresar a la Escuela Normal Rural Mactumactzá tienen que hacerlo mediante examen de oposición y para ingresar al sistema educativo una plaza tambien tiene que ser por examen de oposición, como en cualquier otra institución, por eso Chiapas está en último lugar a nivel educativo, no solo el más pobre, por este tipo de chantajes, pero ante el chantaje hay que aplicar el Estado de Derecho, ya es demasiado tiempo, ya es demasiada perdida, en lo absoluto, no queremos más perdidas.