¡No cesan! Normalistas impiden a maestros y trabajadores ingresar al plantel

Este lunes un total de 66 trabajadores de la Escuela Normal Rural Mactumatzá no les fue permitido regresar a su centro de trabajo, debido a que los mismos estudiantes mantienen tomada las instalaciones desde hace varios meses.

En este sentido, Juan Jesús Guillén Miceli director de Educación Secundaria y Superior señaló que por observaciones de la Contraloría Interna, los 66 trabajadores que integran la plantilla de la institución tienen que ser reinstalados, ya que desde noviembre de 2016 fueron desplazados por un tema de carácter del ejercicio del derecho.

“Habían plazas que estaban sujetas a contratación y el grupo que se desplazó, estaba solicitando que estas plazas se otorgaran conforme a derecho que es como corresponde, sin embargo había un grupo de maestros y de alumnos, para que esas plazas fueran otorgadas a ciertas personas, hijos de trabajadores, familiares, del grupo que está al interior”, apuntó.





El funcionario estatal detalló que para poder atender las necesidades de la escuela, durante estos últimos seis años se contrató personal interino, el cual generaba en conjunto con el sueldo de los profesores desplazados un egreso de alrededor de 6 millones 300 mil pesos de forma mensual.









“En este caso no existe ya presupuesto alguno para que se pueda seguir sosteniendo una planta de personal afuera que le cuesta al pueblo México, algo así como 4 millones y medio de pesos y una planta de interinos de aproximadamente un millón 800 mil pesos mensuales”, puntualizó.

De no aceptar el reingreso de los docentes y trabajadores de la institución, los normalistas corren el riesgo de perder el semestre, ya que no tendrían calificaciones en las materias que no estarán cubiertas por los profesores desplazados.