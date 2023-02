Directivos sindicalizados del COBACH se manifiestan en la plaza central de Tuxtla

El maestro Alex Stalin Ocaña Duque, secretario general del Sindicato de Directivos del Colegio de Bachilleres de Chiapas, reportó que ya se han consumado cinco despedidos, se encuentran en proceso 40 procedimientos administrativos en contra de igual número de sindicalizados en los 338 planteles, y ante ello, expo e que la organización conformada por 190 integrantes hará valer sus derechos hasta las últimas consecuencias.

En entrevista en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, señaló que la exigencia es que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje actúe conforme a derecho para la defensa de los intereses de las bases, la plaza es de confianza, la organización está debidamente creada, no estamos pidiendo nada que no nos corresponda, nuestro actuar se sustenta en la Ley Federal del Trabajo.





Manifestación en Tuxtla por directivos sindicalizados del COBACH / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Acuso que el director general, Jorge Luis Escandón Hernández, retuvo salarios de tres mil a cinco mil pesos, sin ningún procedimiento establecido, por lo que el plantón continuará en la dirección general en la colonia Las Palmas hasta que seamos atendidos, tocando las puertas que sean necesarias en demanda de justicia.









Ocaña Duque insistió que el director Escandón Hernández no tiene voluntad de diálogo y negociación, no es una persona de acuerdos, en la acción de despido no hay liquidación, hay personas que no han entendido que hay una nueva ruta de trabajo y de transparencia.

Vamos a hacer valer nuestros derechos, los cinco ceses son violatorios de la Ley Federal del Trabajo, los directivos argumentan que se trata de faltas injustificadas, pero se han presentado las pruebas de que no es así, pero no lo están aceptando.





Reportan endurecimiento de la política de su directo / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Dijo que el sindicato ha presentado denuncias penales en contra del director general, Jorge Luis Escandón Hernández, estamos agotando todos los medios a nuestro alcance posible, se trata de defender lo nuestro al costo que sea, no vamos a permitir avasallamiento de nadie.





Directivos sindicalizados del COBACH se manifiestan en la plaza central de Tuxtla / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Desde el día 2 de enero se han instaurado más de 190 procesos administrativos en contra del personal sindicalizado, suman ya dos semanas de paro en las instalaciones de la dirección general del COBACH en la Colonia Las Palmas en Tuxtla Gutiérrez que en la petición de descongelamiento de sus salarios, solución de fondo de sus problemas, se ha solicitado a la Secretaría de Educación la destitución inmediata del director general del COBACH, Jorge Luis Escandón Hernández, insistió.

