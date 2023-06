Ciudadanos de Tuxtla esperan al presidente AMLO con manifestaciones

Representantes del Socios 105 del Sistema de Transporte Urbanos de Tuxtla Gutiérrez SA de Cv, 97 personas físicas y ocho personas morales, 139 placas en total, se manifiestan en las instalaciones del Cuartel General de la VII Región Militar, en la capital del estado.

Maria Alejandra Chagoya Labra, representante común de los socios del Conejobús, explicó que llevan ya tres años y medio en busca de justicia sin alcanzarla, debido a que el secretario de Movilidad y Transportes del gobierno del estado, Aquiles Espinosa García, insiste en despojarlos de su patrimonio que tienen garantizado mediante títulos de propiedad otorgado en su momento por el gobernador Juan Sabines Gutiérrez.

En entrevista explicó que fue en el 2008 que se formalizó la sociedad con el gobernador del estado Juan José Sabines Guerrero y socios transportistas de la ruta 1 y 2, avenida central y calle central de Tuxtla Gutiérrez, en el 2008 se finalizó ante el Notario Público, Gilberto Ocaña Méndez, en el 2009 y en enero del 2010 inician las operaciones de autobuses que circulaban en estas vialidades.

En las de tres años y medio de lucha por la defensa de su patrimonio lo que han conseguido dice su representante, es "desprecio, abuso de poder y de confianza" del Secretario de Movilidad y Transportes, Aquiles Espinosa, que insiste en despojarlos de sus patrimonios.









Chagoya Labra explicó que son diez las ocasiones en las que han abordado al presidente López Obrador para explicarle la situación que enfrentan por el intento de despojo de sus patrimonio, sin embargo no ha sido posible el acceso a la justicia, en la última semana el Secretario de Movilidad y Transportes, Aquiles Espinosa García, los convocó a una reunión en la que se abordaría una ruta a seguir pero los dejo abandonados, sería en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de la capital.

La representante insiste en que se mantendrá la lucha por la justicia hasta las últimas consecuencias, defenderemos -dojo- nuestras concesiones, nuestras placas y nuestras rutas 1 y 2 del transporte público en la capital de Chiapas, no vamos a dar marcha atrás, indicó.

Antes de ingresar a las instalaciones del Cuartel General de la VII Región Militar, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió de los socios del Conejobús sus peticiones, les firmó documento, mientras le gritaban exigiendo mesa de atención para el acceso a la justicia.





Trabajadores de la Unicach hacen saber sus demandas a AMLO





Trabajadores de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) solicitaron al presidente de México , Andrés Manuel López Obrador, su inmediata intervención para el pago de la deuda de 3 millones de pesos a la clase trabajadora.

De acuerdo con César Moreno Sánchez, secretario general del Sindicato de Empleados Administrativos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el rector Juan José Solorzano Marcial, actúa con un gran abuso de poder, de autoridad y de confianza.

En entrevista en las instalaciones del Cuartel General de la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, dijo que Solórzano Marcial ha instaurado una persecución en contra de la base trabajadora, se niega al diálogo y los acuerdos para buscar soluciones a los conflictos.

Indicó que ha habido incumplimiento al Contrato Colectivo de Trabajo, se ha iniciado un proceso de revisión contractual de más de un año y medio sin alcanzar acuerdos, nos hemos encontrado con una rectoría de puertas cerradas.

Entrego peticiones al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para solicitar su intervención, estamos conscientes de que la situación es complicada, pero no daremos marcha atrás, seguiremos en pie de lucha hasta encontrar justicia, no vamos a negociar nuestros derechos, combatiremos las injusticias.

La deuda es histórica del 2021, 2022 y 2023 por tres millones de pesos, incluso, no se han pagado derechos funerarios por fallecimiento de compañeros, además suman 163 compañeros a quienes se les paga en salarios mínimos y eso es una injusticia, en este año 2023 se dejó de pagar prestaciones en salud y educación, indicó.





Local AMLO en Chiapas: El presidente de México da "la mañanera" desde Tuxtla Gutiérrez

Moreno Sánchez mencionó que el pasado 12 de junio el mismo rector Juan José Solorzano Marcial le indicó que no cambiaría su forma de conducir los destinos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y aunque se le comprobado en que se ha actuado de manera absurda en contra del Contrato Colectivo de Trabajo, siguen los agravios en contra de los 450 agremiados, agrupados desde hace 18 años.

Integrantes de la sección 7 se manifiestan en visita de AMLO

Tuxtla Gutiérrez. Integrantes la coordinadora de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron la mañana de este viernes durante la presencia del presidente de la República en la ciudad Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Los trabajadores de la educación se instalaron desde las 6 de la mañana sobre el bulevar Ángel Albino Corzo a la altura la colonia Bienestar Social a las afueras del cuartel General de la VII región Militar del ejército Mexicano.

Utilizando un vehículo con equipo de sonido se postraron a un costado de la entrada principal para iniciar su mitín exigiendo sus demandas.

"Son más de 18 mesas de diálogo con el gobierno federal y estatal, ni Andrés Manuel López obrador ni Rutilio Escandón Cadenas no han escuchado, todavía no tenemos la atención puntual a todas nuestra demandas, En Chiapas el Bloque democrático exige solución inmediata" detalló Mauricio Camacho.

Pide un proceso democrático /Captura de pantalla

Este acto de manifestación es para exigir al Presidente se siente con la Coordinadora, las demandas sentadas del magisterio únicamente se ha quedado en diálogo y diálogo, queremos tener interlocución directa y solución inmediata, asimismo vamos hacer entrega documentos que ya han sido recibidos sin respuesta por parte del mandatario, mencionaron.

La Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón también se manifestó





Dos profesores de la Escuela Secundaria Federal Ricardo Flores Magón de San José Terán en Tuxtla Gutiérrez, Ulises Velasco Ruiz y Juan Eduardo Rodríguez López, cesados el 6 de junio de este año por la Secretaría de Educación, solicitaron la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que les restituyan sus derechos, tienen 27 y 22 años de servicio respectivamente.

En entrevista fuera del Cuartel General de la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, abordaron al presidente López Obrador, le entregaron escritos, les firmó documentos, en los que le solicitan la revisión de su caso debido a que se ha cometido un atropello a sus derechos, quienes los acusa es la directora del plantel, Noemí Robles Sánchez, a quien denunciaron por abuso de poder ante la Secretaría de la Función Pública.

"Por haber exigido transparencia nos han cesado, sin tener pruebas en contra nuestra, no hay argumentos, no hay claridad por la que se nos acusa, por la que se nos cesa, hay un abuso de poder en la Secretaría de Educación, no hemos hablado con la titular, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, al contrario, ya firmó el cese al compañero Juan Eduardo Rodríguez López".

No les deben salario, el conflicto es que les están quitando las plazas y en la lucha tienen el respaldo de padres de familia y de alumnos, no saben del destino de sus plazas, y como nunca hay un avasallamiento, a unas semanas de que concluya el ciclo escolar 2022-2023 quedan a la deriva nuestros alumnos, es más, ya se oferta mi plaza con pago especial, expuso el profesor Juan Eduardo Rodríguez López.

Lo que hicimos es denunciar los abusos, las deficiencias y lo que se estaba haciendo mal en el plantel, años colapsados, salimos de la pandemia del Covid 19 muy colapsados sin generarse la atención a la escuela y por eso nos cesan, han entregado toda la información de sus casos al presidente López Obrador en espera de que se les haga justicia, insistió.

El procedimiento de despido se ha realizado desde la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Educación en contra de 40 personas y de ellos cesaron a dos, a petición de la profesora Noemí Robles Sánchez, directora del plantel, y ante la injusticia pedimos a López Obrador que recibe las pruebas de injusticias, fotos, videos, documentos, formas de padres de familia y el respaldo de alumnos, indicó el docente.

El 6 de junio, denunciaron los profesores, nos encontrábamos dando clases y por medio de un mensaje del teléfono celular nos pidieron que abandonarnos las instalaciones de la escuela porque había una denuncia y porque ya habíamos sido cesados, sin embargo, vamos a seguir luchando por la justicia y combatiendo la injusticia, apuntó.





CNTE solicita a AMLO mesa de diálogo con capacidad resolutiva





La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) solicitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, una mesa de diálogo con capacidad resolutiva, el líder Isael González Vázquez dijo durante un mitin en el Cuartel General de la VII Región Militar que en Chiapas no hay atención al magisterio federal.

En la entrada principal de las instituciones militares donde estuvo un grupo representativo del magisterio, indicó que han solicitado una reunión de trabajo con el gobierno del estado pero no se ha realizado, mientras que la Caja de Ahorro y el Fondo de Ahorro y Beneficio Social, dinero de los trabajadores, sigue sin poder activarse para otorgar préstamos a la base trabajadora de la sección VII del SNTE.

En tanto que la atención a los derechohabientes en los Hospitales del ISSSTE es pésima, el Hospital del Comitán que fue utilizado como Centro Covid 19 "quedó totalmente desecho", los familiares y derechohabientes no son atendidos, no hay servicio médico lo que es totalmente injusto porque los trabajadores cada quincena cumplimos con el descuento que se nos ha e al salario para aportar a la institución, explicó.

"Estamos pagando el servicio, por supuesto que sí, no es de gratis, pero no nos atiende el derecho a la salud quienes tienen y deben tener el derecho a la salud, por eso con justicia venimos a exigir que se abra la mesa de diálogo y negociación, no es más que exigir que se establezca una mesa resolutiva, no a tomarnos el café, venimos a qué nos den respuestas a los planteamientos que tenemos".

El gobierno de Enrique Peña Nieto cesó a muchos trabajadores de la educación, y el presidente López Obrador se comprometió a reinstalar a los 33 cesados en Chiapas y hoy suman ya más de 50 trabajadores de la educación cesados injustamente, de los cuales, "solos parte nosotros, nuestra plaza se se encuentra en una situación de cese", expuso el dirigente magisterial.

Ante la mirada de policías de civiles que resguardan las instalaciones militares en Tuxtla Gutiérrez, González Vázquez añadió que "nos han cesado por el único delito de no aplaudir la política del estado, por el único delito de no arrodillarse, por no coincidir con la política neoliberal del gobierno federal, lo único que exigimos es justicia, muchos alumnos están siendo abandonados, en educación indígena hace falta crear más de 3 mil plazas y a los interinos les deben salarios con un ingreso totalmente miserable, 3 mil 200 pesos a la quincena, sin derecho a la seguridad social, a la atención médica".

Añadió que con ese salario quieren que un trabajador se traslade de San Cristóbal de las Casas a Palenque, a Tapachula o a Santo Domingo en Ocosingo, no les alcanza ni siquiera para el pasaje, tienen que estar prestando para llegar a su centro de trabajo, y exigimos justicia para ellos.

No es posible que en Chiapas donde se produce electricidad a través de las presas del Río Grijalva, Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas, el pueblo es abandonado, le exigimos al presidente López Obrador a que cumpla su compromiso de bajar el precio de la energía eléctrica que cada vez sube más, en tanto que la canasta básica llamada ahora indispensable, ha subido demasiado, no venía señal de mejora del salario de los trabajadores en general, acotó.

La CNTE también exige mejor infraestructura educativa, mejor servicio educativo, que a los interinos les asignen ya la plaza, por ello vamos a seguir en la lucha de la reorganización del movimiento magisterial, en su momento saldremos a manifestarnos para obligar al gobierno a sentarse a la mesa, a los que nos quisieron dividir les decimos que estamos de frente y de pie, no solo queremos que nos escuche, sino que resuelva centro por centro de trabajo, cada unidad médica, por ello este día dejamos el posicionamiento de que necesitamos diálogo; la CNTE en Chiapas tiene vida, exigimos lo más pronto posible una mesa de trabajo, no nos queda otra que salir a las calles para defender nuestros derechos, apuntó.





