Historia pura y de tradición: Ángel Ocampo, marimbista expulsado del Mercado Norte

En la colonia las casitas primera sección se encuentra Ángel Ocampo Bautista, un hombre que por años se ha dedicado a tocar marimba, en entrevista exclusiva nos cuenta su trayectoria de vida, ya que es de los mejores marimbista que Tuxtla Gutiérrez ha tenido.

Ángel Ocampo nació el 17 de noviembre de 1945, tiene 77 años de edad, desde los 10 años comenzó a tocar marimba, recorrió casi todos los restaurantes y bares de la ciudad capital, pero la mayor parte del tiempo se lo dedicó a “El Canilla” asegura.

A raíz de un problema ocurrido en el Mercado del Norte don Ángel comenzó a darse a conocer más de lo que ya era, comenta que fue una locataria de ahí quien lo quiso correr, por lo que él acudió con el líder para hablar del tema, asegurando que él lleva casi 3 años tocando ahí y que no se mete con nadie, al contrario llega a tocar para alegrar a las familias, finalmente lo apoyaron y le dijeron que él podía llegar las veces que quisiera.

Foto: Cortesía

En la actualidad hay personas que no lo conocen, pero Ángel Ocampo Bautista, perteneció a un grupo musica llamado “Proquina”, quienes fueron llevados a Berlín, Alemania por Productos Químicos Nacionales y en nombre de esa empresa fue que le dominaron el nombre al grupo.Así también fue reconocido en Acala, Chiapas al ser miembro de esa marimba orquesta “Proquina”.

Don Ángel es padre de 6 hijos en su mayoría músicos, en donde él formó la banda “Ocampo”, uno de sus hijos, Javier Ocampo nos cuenta que la banda aun existe, el representante actualmente es su tío Noé, quien es parte del grupo de marimbistas del ayuntamiento municipal, esa banda “Ocampo” se encuentra en Villa de Acala.

Así también nos cuentan que han llegado comentarios acerca de lo sucedido en el Mercado del Norte, en donde ellos como hijos aseguran estar tranquilos, ya que han dado todo de si para con su papá, agradeciendo la educación y la formación que les dio, también mencionan que son evitados de problemas y pues saben que solo está la justicia divina.

Foto: Cortesía

“Nosotros llevamos y traemos a mi papá o a veces lo pasamos a ver al Mercado, mucha gente piensa que nosotros lo mandamos a trabajar para sacarle el dinero, la verdad solo nos reímos, porque en realidad nosotros hemos hablado con mi papá, ya que es arriesgado para su edad, y él nos dice que no, que él se divierte y se distrae yendo a trabajar, porque así se siente útil”, comento una de sus hijas.

Es así como la familia Ocampo tiene una trayectoria de vida como familia de músicos entre ellos uno de sus nietos de nombre también Ángel fue baterista de Reyli Barba.

Foto: Cortesía

Comentaron que son una familia humilde y unida, cada quien ha formalizado su grupo musical con marimba, don Ángel ha decidido salir a tocar solo, ya que por su edad puede tocar unas horas, en ocasiones acompaña a sus hijos a los eventos que realizan pero ya la edad ha cobrado factura.

“Yo soy feliz, me alegra ir al mercado, me piden mañanitas las toco, no cobro ni un peso todo es de voluntad” dice don Ángel.

Por último comentó que después de lo ocurrido las personas comenzaron a hacer filas para darle una propina y no tuvo que esforzarse, por lo que se siente agradecido con las personas que lo han apoyado.

