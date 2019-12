Morena se equivocó con Carlos Morales: Jorge Martínez

Tuxtla Gutiérrez.- La falta de funcionarios municipales con perfiles idóneos y la experiencia necesaria se ha comenzado a reflejar en los resultados que se viven en Tuxtla Gutiérrez en materia económica, de salud, seguridad e infraestructura, lamentó Jorge Martínez, presidente de la asociación civil "Reconstruyamos Juntos Tuxtla".

Consideró que es momento que el presidente municipal, Carlos Morales Vázquez, haga correcciones y cambios en su gabinete, ya que, a un año y tres meses del arranque de la administración actual, quienes hoy ocupan las titularidades no han dado resultados palpables a la población.

Asimismo, consideró que el edil tiene que cambiar su estrategia de gobierno, pues es necesario que, como gobernante, se acerque más a los tuxtlecos, a las colonias y a sus problemas, ya que, hasta hoy, "el presidente está encerrado, él está seguro ahí, tiene policías, tiene sus rejas, pero le invito a que salga a las calles; que camine a las 10 de la noche, donde no hay luz, donde no hay seguridad, donde no hay nada", expresó.

El también excandidato independiente a la presidencia municipal, consideró que, actualmente, todas las colonias tienen necesidades importantes que requieren de la atención directa del munícipe.

Finalmente, opinó que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se equivocó al postular a Carlos Morales Vázquez, ya que lo único que está haciendo es dejar en mal al Instituto político que prometía un cambio verdadero.

/AP