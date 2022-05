Motoristas sin educación vial incrementan accidentes en Tuxtla

Los motoristas son un caso que alerta a la población de Tuxtla Gutiérrez y es que tan solo en la última semana se han registrado 4 accidentes de tránsito provocado o en donde aparece un conductor de motocicleta en la escena; además del exceso de velocidad de igual forma en este mes de mayo ha habido ocho asaltos donde los afectados comentaron que los amantes de lo ajeno iban arriba de un vehículo de dos ruedas; por lo anterior, exhortan a las autoridades a regular más este vehículo para reducir accidentes y asaltos.

El tema de los motociclistas en la capital chiapaneca es un caso que ha existido desde hace más de una década, problemas a la hora de conducir y más cuando de delincuencia se trata y es que aunque las autoridades replicaron la fórmula de también transportarse en moto para ser más veloces todo sigue igual en cuanto a inseguridad y robos se trata ya que es un vehículo que ha preocupado a más de uno en las calles o fuera de ellas.





En esta última semana fueron atendidos cuatro accidentes en donde había un motorista ya sea lesionado o en la escena / Foto: Daniel Maza





Según los reportes de las autoridades de Transito del Estado, en esta última semana fueron atendidos cuatro accidentes en donde había un motorista ya sea lesionado o en la escena; por lo anterior, prácticamente cada dos días ocurre un percance vehicular ocasionado por motoristas, esto sin contar las cifras no oficiales, pues hay más choques en donde no se llama a los uniformados ni a las aseguradoras para evitar todo el papeleo.

La postura oficial de las autoridades de Tránsito Municipal es que todos los vehículos son regidos por el reglamento de tránsito y vialidad del municipio de Tuxtla, por lo cual únicamente afirmaron que continúan trabajando para evitar los accidentes y dar con aquellos que usen su vehículo para delinquir; no obstante, los ciudadanos quienes están molestos con la situación afirman que los conductores no son molestados por flojera de las autoridades, quienes tienen que realizar persecuciones más difíciles y al no estar preparados los dejan hacer lo que quieran.





Los conductores y ciudadanos en general deberán tener más cuidado para evitar que ser víctimas de estos motoristas / Foto: Daniel Maza





“El problema es que a los de transito les gusta todo fácil, una multita a los que manejan carro es mucho más fácil que perseguir a los motoristas, no tienen preparación para hacer las persecuciones contra ellos y es por eso que si los ven los dejan pasar, manejar moto es lo más seguro para que nunca te infraccionen, solamente en operativos logran detenerlos y ahí es donde aprovechan a buscarle cosas malas, pero los verdaderos delincuentes están ahí sabedores de esto”. Irving Cruz, conductor.

Por ahora, los conductores y ciudadanos en general deberán tener más cuidado para evitar que ser víctimas de estos motoristas que se sienten intocables en la ciudad y que solamente buscan afectar el día a día de los demás; por lo anterior, manejar con precaución y no estar en calles solitarias puede ser un buen consejo para evitar caer en este índice de choques y asaltos por conductores de moto que sigue a la alza.