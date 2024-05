Movimiento de parteras exige reconocimiento y dignificación de sus derechos culturales

El Movimiento de Parteras de Chiapas Nich Ixim, exige reconocimiento, se quejó de discriminalización y racismo, y sostiene que con las Clínicas de Parte Humanizado que creó el gobierno del estado aumentó la exclusión en su contra, demandan reconocimiento y dignificación como un derecho cultural y parte de la identidad de los pueblos originarios, reconocimiento económico, el libre ejercicio de la portería, el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir dónde y con quién quiere parir, la aceptación de las constancias de las parteras tradicionales en el Registro Civil, servicios de salud accesibles, atención pronta a las mujeres referidas a las unidades médicas, derecho a la protección, armonización en la Ley Estatal de salud y cumplimiento a los derechos de las parteras.

Dora Lucía Méndez Alfonzo, partera desde hace 14 años en el municipio de Las Rosas, vocera del movimiento, explicó que estamos alzando la voz y demandando el reconocimiento de nuestros derechos básicos, en los oye los originarios hay más parteras que médicos, en el estado somos un promedio de 600 organizadas de 30 municipios del estado de diferentes lenguas maternas, tseltal, tsotsil, tojolabal, chol, mame, castellano y otras y lo que exigimos es el reconocimiento de la portería, un sistema de salud de calidad para las mujeres.

Dijo en conferencia de prensa que lamentablemente el Registro Civil no acepta la constancia de alumbramiento que expiden las parteras, por lo tanto, a muchos nacidos por parteras no les reconocen el sistema de vacunación universal, es una total discriminalización y racismo por ser indígenas, médicos nos dicen "que vamos a saber las parteras si no estudiamos", no obstante haber estudiado medicina los médicos tienen mucho desconocimiento de la cosmovisión de los pueblos originarios.

Ella es una partera que se encuentra en actividad y corresponde a la quinta generación, primero su bisabuela, su tratara abuela, su abuela, su madre, ahora es ella misma y le siguen sus hijos, incluyendo un varón ya interesado en la portería, luchamos por que vienen estamos lucha sonora ve cer estás trabas del gobierno del estado, del Registro Civil y de la Secretaría de Salud, ahora nos criminalizan a la partera, a las familias los obligan a atender con médicos para tener acceso a programas sociales en salud, denunció.

Instituciones de salud han brindado cursos sobre sexualidad a las jóvenes y les dicen que no deben atenderse con parteras sino con doctores, porque corren el riesgo de no recibir programas sociales o sus hijos pueden morir, la portería está muy presente desde hace muchos años, las más grandes están de 91 años años como doña Antonia Montoya, que comenzó a atender partos desde los doce años de edad con gran conocimiento ancestral y espiritual, la partera es conocida, es consejera, sabia de la comunidad, le tienen confianza a diferencia de los médicos, ellas brindan atención íntima de calidad a las mujeres que van a dar a luz a sus hijos.

Apuntó que la partera tradicional hace un ritual antes de atender el parto, hace oración, mientras que esto no pasa en los hospitales, las enfermedades y doctores están por el dinero, no tienen vocación, no hay humanismo para atender a las mujeres que van a dar a luz, en tanto que las parteras sus servicios son gratuitos, hay quienes reciben un caldo de gallina, un poco de frijoles, la partera se da por bien servida, no somos nosotras a quienes vamos a atender, son los bebés que deciden en qué manos van a nacer, hay mujeres que se van de los hospitales por malos tratos y conmigo dan a luz muy fácil, para cambiar al mundo hay que cambiar la forma de nacer, si seguimos haciendo con violencia como se da en los hospitales, vamos a tener un mundo más violento, si nacemos con amor, en un clima agradable y cálido, con calidez, vamos a tener un mundo mejor, con amor.

