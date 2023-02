Sin avances sobre la muerte de Damian dentro de una guardería en Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez. Familiares del niño Mauricio Damián Estrada Moreno, de tres años de edad, quien murió ahogado el 7 de febrero de este presente año en la alberca del kinder Piguin&Babe ubicado sobre la 8 norte entre 12 y 13 poniente del barrio Juy Juy continúan exigiendo justicia por su muerte.

Han pasado más de 12 días desde aquel fatal acontecimiento, de acuerdo su abuelo, el menor se encontraba bajo custodia del personal de la mencionada institución educativa cuando le informaron a su madre que le había sucedido un accidente y era urgente su presencia.

También puedes leer: Muere menor tras ahogarse en una alberca dentro de guardería en Tuxtla

"Le marcaron a mi hija que había pasado un accidente, ella que trabaja en la Fiscalía General del Estado, de inmediato agarró un taxi y cuando llegó le entregaron a mi nieto todo empapado de agua, aunque al principio dijeron que se había broncoaspirado, esa versión fue cambiada, después de tener a Damiancito lo trasladó a una clínica particular donde le informaron que ya no tenía signos vitales, por lo que después lo llevamos a su casa en Terán donde fue trasladado al SEMEFO para su necropsia y en la noche nos lo entregaron" indicó Rigoberto Moreno, papá de la madre del hoy occiso.





Familiares del niño Mauricio Damián, quien murió ahogado en la alberca del kinder Piguin&Babe denuncian que no hay avances en las investigaciones sobre su muerte pic.twitter.com/SuY8YgziEj — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) February 20, 2023





El entrevistado indicó que a pesar de haber manifestado en una marcha y una caravana de vehículos hasta la fecha no hay avance, lo único que dice la Fiscalía General del Estado es que continúan con las investigaciones, pero hasta el momento no hay ningún detenido por los hechos, ni mucho menos se le ha dado conocimiento a la familia el resultado de todas las investigaciones para tener más tranquilidad y que no vuelva a suceder a otros pequeños.





Las instalaciones de la guardería Piguin&Babe continúan cerradas y con el sello de "Asegurado" por parte de la FGE / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas





Lo único que se sabe es que falleció ahogado, las primeras investigaciones arrojaron que el niño habría salido de su salón, caminó al área de la alberca, abrió la única reja y posteriormente cayó al agua, desconociendo cuantos minutos estuvo ahí.

En un recorrido de este medio se pudo observar que las instalaciones continúan cerradas y con el sello de "Asegurado" por parte de la FGE, desconociendo hasta cuando abrirán.