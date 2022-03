Mujer exige igualdad de género y cese al hostigamiento

San Cristóbal. Mujer exige igualdad de género, ya que actualmente las mujeres son maltratadas en las casas donde laboran, algunos patrones maltratan sus trabajadoras, exigiendo trabajos forzados, además en las calles muchas son maltratadas y hostigadas por los hombres.

Al respecto, Alicia Morales, dijo en entrevista que algunas mujeres sufren violencia en el trabajo, a pesar de que la ley exige que todas las trabajadoras deben de trabajar ocho horas y algunas hasta ahora trabajan 12 horas y no les pagan horas extras y hasta algunos patrones y patronas no les dan alimentos durante las 8 horas de trabajo.

"Yo trabajé muchos años cómo empleada doméstica, pero los patrones siempre me decían que yo debería de trabajar más de 8 horas y sin comida, yo lo aguante porque necesitaba el trabajo, es más me pagaban bien poquito, siempre las mujeres son mal vistas, los hombres siempre salen ganando me refiero en el trabajo porque se van a trabajar y algunos regresan ya borrachos exigiendo comida y a ellos no les pasa nada", comentó.

Al ser cuestionada sobre este 8 de marzo qué se conmemora el día internacional de la mujer, comentó qué estas fechas desconoce totalmente qué significa esa conmemoración porque sus hijos e hijas no les ha comentado nada por qué conmemoran el día internacional de la mujer, y manifestó que este día 8 de marzo como mujer seguirá trabajando cómo ama de casa atendiendo a su esposo y a sus nietos.