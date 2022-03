CONECULTA presentan ponencia en el margen del día de la mujer

Este lunes siete de marzo; el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas comenzó con los programas referentes al 8 de marzo, en el que se conmemora el día de la mujer; por lo cual, en esta ocasión, se realizó la ponencia titulada “El papel de la mujer en la preservación y difusión de la cultura” la cual fue realizada por Michelle Rocha y Magnolia del Carmen García; cabe aclarar que el evento no tuvo acceso del público por lo que se realizó una transmisión en vivo para que más personas pudieran entender la importancia de este tema.

Las panelistas con experiencia en la cultura, Michelle y Magnolia aperturaron la sesión con un presentación sobre el papel que juega la mujer en la preservación de la cultura; en esos primeros minutos, dejaron en claro, que desde los tiempos antiguos hasta los tiempos modernos el rol de ellas ha sido de los más importantes, pues a sus propias palabras “siempre hemos estado presentes para que la cultura no pase desapercibida”. De igual forma, sostuvieron que por cuestiones de género, también se han visto afectadas y quizá no han recibido el crédito que se merecen.





Michelle y Magnolia aperturaron la sesión con un presentación sobre el papel que juega la mujer en la preservación de la cultura / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Posteriormente platicaron con maestras artesanas quienes son encargadas de cursos en la región, María Mendoza, María Díaz quienes realizan bordados artesanales entre distintas cosas quienes compartieron algunas de sus enseñanzas y coincidieron al igual que las panelistas en que quizá por el género, anteriormente no las miraban con los mismos ojos que ahora, porque siempre han hecho lo mismo y es hasta ahora que las llaman maestras artesanas.

Antes de finalizar con la capsula sobre la participación de las mujeres platicaron con la maestra artesana Lupita Pérez Sánchez quien de igual forma cuenta con un largo recorrido en las artesanías; ella explicó que anteriormente sus artes no se vendían, debido a que quizá eran otros tiempos, sin embargo, a pesar de eso no se rindió y hasta la fecha, 40 años más tarde sigue viviendo de lo mismo e incluso ha ganado muchos premios, por lo cual, las mujeres deben estar presentes para que la cultura no pase desapercibida.





En los próximos días se darán a conocer más talleres y ponencias que realizará el consejo cultural con motivos del día de la mujer, por lo cual, se espera que durante el día de mañana se efectúen charlas y conversatorios para las mujeres chiapanecas.

El evento fue transmitido de manera online