Colectivo 50+1 exige alto a la violencia a las mujeres en Chiapas

La organización 50+1 en Chiapas realiza la cadena feminista en el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, en demanda de un mejor sistema de procuración y administración de justicia, no más muertes de mujeres en el estado, no más impunidad.

La maestra María Enriqueta Burelo Melgar, dijo que unidas las mujeres serán cada vez más fuertes en la lucha por la exigencia de alto a la violencia, no queremos ser más víctimas, no más agresiones, no más desaparecidas, no más hijos huérfanos, queremos que se esclarezcan todas las agresiones y que los responsables vayan a la prisión.





En la víspera del Día Internacional de la Mujer, las participantes asistieron vestidas de color negro y morado dejando en claro que el reclamo es y seguirá siendo un alto a las agresiones. "No queremos en Chiapas más muertas, no más luto, no más violencia contra las mujeres, nos une el dolor, eso es lo que nos une" enfatizó Burelo Melgar.





#Local | La organización 50+1 en Chiapas realiza la cadena feminista en el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, en demanda de un mejor sistema de procuración y administración de justicia pic.twitter.com/dXKVssQhO7 — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) March 8, 2022





"Nos preocupan las que ya no están y no queremos que falten más, queremos ser respetadas, no queremos que haya más agravios, la exigencia es que respeten a las mujeres en todos los municipios, en todo momento, las mujeres no estamos solas, estamos todas y juntas seguiremos diciendo basta" recalcó la académica.





Tenemos que seguir siendo la voz de las que ya no están, ni una más, ni una asesinada, la exigencia es a la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador, para el esclarecimiento de todos los feminicidios y que se vayan a prisión todos los responsables, reiteró.