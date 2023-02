Le quitan su mercancía de forma violenta aún pagando cuota al ayuntamiento de Tuxtla [video]

María López Pérez es originaria de la región Altos de la entidad, desde hace varios años se ha dedicado a la venta de flores a las afueras del panteón municipal de Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, denunció abuso por parte de las autoridades municipales, debido a que la desalojaron del puesto que mantenía.

María, relató que el pasado mes de septiembre fue desalojada con total violencia, pues tanto a ella, sus hijos y su nuera fueron golpeados mientras los corrían del puesto de flores que desde hace mas de 40 años han tenido en el mismo lugar.

Mencionó que fue personal de imagen urbana del ayuntamiento de Tuxtla, que encabeza Carlos Morales, presidente de la ciudad, que la quitó el lugar, así como toda su mercancía, dejándola desamparada, sin mercancía, y sin un lugar para poder vender.





Fiscales del ayuntamiento de #tuxtlagutierrez desalojan a mujer indígena quitándole su mercancía de forma violenta



Vía: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/Okgkmt7pYb — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) February 10, 2023





“No es posible que de un momento a otro me hayan quitado, yo pagaba mi derecho de manera mensual, el día del desalojo, me golpearon, me quitaron mi mercancía, es decir mis plantitas, que se fue todo mi dinero, porque no me lo quisieron regresar, incluso, dos de mis hijos fueron detenidos”, señaló.

En el desalojo aparte de quitarle su mercancía, dos de sus hijos fueron golpeados y detenidos, posterior a ello con el pago de una multa los dejaron en libertad, además refirió que mensualmente pagaba 2 mil 166 pesos al ayuntamiento par que la dejaran vender.

Cabe destacar que lo único que pide es que le devuelvan lo invertido, que es bastante dinero y lo único que tiene, ya que ahora solo vive de lo que le apoyan sus hijos que trabajan en diversos oficios, además de que ya no haya mas abusos, “que por ser indígena me hacen esto, no es posible”, mencionó.