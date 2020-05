45 lugares con venta de bebidas alcohólicas han sido suspendidos en Tapachula

Las denuncias han llegado de los ciudadanos para que se cierren esos negocios, ya que ponen en riesgo la salud de la población que acuden a esos lugares, así como de sus trabajadores





Julio César Cueto Tirado, director de Protección Civil de Tapachula, dio a conocer que al menos 45 lugares en donde se vendían bebidas alcohólicas de manera ilegal han sido cerrados en los últimos días en la ciudad,

Aseguró, que por el momento únicamente están pidiendo a las personas que no se puede vender bebidas embriagantes y que no están sancionado con cierres definitivos, pero de reinciden en el hecho pueden ser castigados severamente, por no acatar las indicaciones de las autoridades de salud.

“Nosotros estamos visitando todos los negocios que no han cumplido con el reglamento de la jornada nacional de sana distancia que ha implementado el Gobierno Federal para prevenir los contagios de coronavirus en el país”, expresó

Indicó, que no están revisando documentos, ya que lo único que buscan es evitar que sigan creciendo los caso de coronavirus en la ciudad que están el momento sigue con 72 contagiados positivos.

“Lo único que estaba haciendo es ver que no se está realizando la venta de bebidas alcohólicas de manera ilegal y lo mismo hemos están haciendo en algunas fiestas pidiéndoles a los ciudadanos que reduzcan su número de invitados, así como todas las actividades que aglomeren personas”, comentó.

Precisó, que para disminuir los contagios en estos montos es manteniendo el aislamiento social, utilizando los cubrebocas de manera obligatoria y colocando gel antibacterial a cada momento, así como obedecer las indicaciones de las autoridades.

Explicó, que las saturaciones de personas que se viven en centro comerciales, mercados público, bancos, fiestas y tiendas han dado casos positivos de coronavirus





“Sé que la economía está muy complicado para todos, así como la situación de vida, pero debemos poner de nuestra parte para detener esta enfermedad que tanto daño está causando a todos los ciudadanos”, abundó.

Precisión, que lo que tiene en común estos lugares que están clausurando es que vende bebidas alcohólicas de manera clandestina, sin los permisos necesarios y que ponen en riesgo la vida de los tapachultecos con esta enfermedad que se vive.

Desde que inició la fase 3 de la emergencia sanitaria las autoridades han endurecido las medidas para evitar algún tipo de contagio entre la población tapachulteca y mantener en raya al coronavirus sin que los ciudadanos pongan de su parte.