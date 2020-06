A pesar de estar en semáforo rojo, empresarios anuncian apertura de negocios en San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.- A pesar de los contagios que se han dado en San Cristóbal y de estar en el tercer lugar de la tabla de contagios, empresarios de esta ciudad anunciaron que a partir de este 16 de junio comenzaron a abrir restaurantes sin la venta de alcohol, acatando las medidas de salud, sin embargo ya enviaron un escrito para solicitar el levantamiento de la ley seca y ofrece venta moderada.













Estamos abriendo restaurantes sin venta de bebidas alcohólicas por el momento dando cumplimiento a la ley seca, no creo que abran los bares pero tenemos una reunión, se mandó un escrito al gobernador donde se le explica la situación donde se le está solicitando apoyo al secretario del trabajo para que intervenga para ver si podemos quitar la ley seca en San Cristóbal, dijo el presidente de la Asociación de Bares Turísticos (Abatur) de San Cristóbal, Jorge Hernández González.













Explicó que en el escrito plantean la venta de bebidas con horario restrictivo de una de la tarde a las 11 de la noche “cuidando la ingesta de alcohol, que sea moderado para acompañar los alimentos con una cerveza, un vino, buscando reactivar la economía”.

“Si bien es cierto la ley seca lo hacen las autoridades para prevenir el tema los contagios, pero también es cierto que tienen paralizado la economía del centro histórico. Estamos capacitando al personal para que trabajen con todos los protocolos como usar cubre bocas, caretas, tapetes sanitizantes, desinfectar los locales, hacer las fumigaciones, tener los puntos de lavado interior papel para manos especial, todos los desinfectantes para alimentos y demás. Abatur abre 15 negocios”, abundó.





Local En Aeropuerto Ángel Albino Corzo pasajeros pasan por ocho módulos del filtro sanitario









Al respecto, Óscar Vicente Ortega Hernández, presidente de la Organización por la Justicia Social en San Cristóbal, indicó que entre 15 y 20 negocios abren entre este martes y miércoles restaurantes bares familiares, sin la venta de bebidas alcohólicas.

Indicó que también se tendrá el control de no llenar mesas y espacios, evitando la aglomeración, además de que todos los espacios deben garantizar todas las medidas expuestas por la Secretaria de Salud y quienes no cuenten con esto, no podrán abrir, sin no tienen las medidas, queremos trabajar al 100 por ciento con las medidas”.

/TG