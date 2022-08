Abarrotan urnas en San Cristóbal en las elecciones internas de Morena

Más de 10,000 personas se dieron cita para emitir su voto para la elección de consejeros del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en San Cristóbal de Las Casas.

El acto se está llevando a cabo en las instalaciones del Cobach plantel 11 en la zona sur de la ciudad, mientras que sobre la calzada de la juventud se observa las grandes filas de alrededor de 1 km, en espera de que les den el acceso, ya que está controlado con una valla metálica por elementos de la Policía Estatal preventiva y de la Policía Municipal.

También puedes leer: Disturbios en Pichucalco, cancelan las elecciones internas de morena

Los miles de indígenas son procedentes de los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Tenejapa, San Juan Cancuc entre otros municipios de la región altos, menciona que las urnas se cerrarán alrededor de las 5 de la tarde.





Miles de personas emitieron su voto para elegir a los consejeros de Morena / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





En el lugar se encuentra personal de Protección Civil pero, no se aplicó la sana distancia, no se aplicaron las medidas sanitarias, no se observó la aplicación de gel antibacterial y solo algunos asistentes portaban cubrebocas.

El acceso de los medios de comunicación fue restringido y algunos fueron evacuados, porque según los organizadores señalaron que no estaba permitido tomar imágenes en el lugar donde estaban instalando las urnas, por lo que algunos medios de comunicación se retiraron del lugar.