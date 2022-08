Migrantes utilizan el "boteo" en los cruceros de Tuxtla para sobrevivir

En Tuxtla Gutiérrez cada vez es más normal que se vean inmigrantes o ciudadanos en los cruceros de las distintas colonias con un bote en la mano pidiéndole a los automovilistas un apoyo para conseguir sus alimentos del día o para poder sacar lo de sus pasajes y así moverse.

En estas últimas semanas colonos de distintos puntos de la ciudad han observado el aumento de personas boteando al rededor de las calles siendo estos en su mayoría personas que vienen de otro país y que quedaron atrapados por lo cual piden dinero para la comida de sus hijos que relativamente se encuentran con ellos en los cruceros para que más personas les den.

También puedes leer: Migrantes esperan agilización de trámites en INM de Tuxtla Gutiérrez

Por ahora el Instituto Nacional de Migrantes poco puede hacer sobre esta situación pues afirman que no es algo que tenga que ver con ellos pues su función es entregar los papeles correspondientes y agilizar su proceso para poder llegar a su destino; por lo cual, dicha situación depende más de la seguridad del estado, sin embargo no incurren en ningún delito pues el acto no se encuentra penado en el código penal de la justicia.





En Tuxtla Gutiérrez cada vez es más normal que se vean inmigrantes o ciudadanos en los cruceros de las distintas colonias con un bote en la mano pidiéndole a los automovilistas pic.twitter.com/eyUqBuTtzd — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) August 24, 2022





Por ahora los más descontentos con esta situación son los automovilistas pues afirman que en algún momento han sentido miedo por parte de las personas que se encuentran muy pegado de los vehículos pues cuando no les dan dinero se nota su molestia en el rostro y temen que le puedan hacer algo a su unidad de transporte.

“Cada vez es más común verlos, pasas por una colonia y hay gente, pasas a otra y ahí hay otro; lo difícil es cuando no tienes para darles, parece que es una obligación pues si no das se molestan y pueden que le hagan algo a tu vehículo por solo el hecho de no darles” Carlos Rincón, conductor.





El Crucero Plaza Sol es uno de los más elegidos por las personas que botean o piden dinero / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Cabe señalar que no únicamente son migrantes los que se ponen en estos distintos puntos sino que más personas han copiado el método y también son deportistas, personas de la tercera edad, personas enfermas y discapacitadas que utilizan esta opción para igual poder conseguir dinero y solventar sus necesidades.

“Ya sea por escasez o por algún proyecto, en mi caso es por enfermedad, pero es una opción para aquellos que no tenemos trabajo, a veces nos quitan las patrullas de este sitio pero regularmente nunca nos dicen nada” Horacio García, ciudadano.

Actualmente los puntos más elegido por estas personas son: Crucero Plaza Sol, Paso peatonal Terán, Calzada Andres Serras Rojas, crucero 15 poniente, en donde cada día como mínimo se encuentra a una persona boteando.