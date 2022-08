Migrantes esperan agilización de trámites en INM de Tuxtla Gutiérrez

Este jueves nuevamente arribó una camioneta llena de migrantes a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Chiapas que se encuentra ubicado en la capital chiapaneca a la altura de la colonia las palmas. Por ahora, son pocos los que siguen esperando sus papeles pues son más los que acaban de arribar. Algunos de los que quedan, comentaron la situación que han vivido, en donde afirman que el miedo a no saber que pasa es lo que más han sufrido.

Poco a poco se realizan los trámites necesarios para las personas migrantes que arriban a la capital chiapaneca, aunque ahora son pocos los que quedan del último viaje, aún se mantienen afuera de las oficinas esperando que puedan continuar su camino pues están temerosos de ver como todos se van y ellos se mantienen sin poder moverse, comiendo lo que pueden pues tiene rato que ya no cuentan con capital monetario.

“Es más preocupación que miedo, salen nuestros amigos, salen nuestras familias y seguimos quedando nosotros, el tema del baño y de la ropa pasa a segundo término ahora solo nos preocupa cuánto más vamos a tardar y que vamos a comer porque se nos acabó el dinero y no siempre se puede conseguir” Marcela, colombiana.





Por ahora aunque son pocos, se encuentran desesperados y únicamente a la espera, pues ya entregaron toda su documentación y solamente esperan que se apruebe el permiso para poder continuar su camino; Jan, de Venezuela afirmó que por ahora lo más difícil que ha tenido que pasar es el hambre y la incertidumbre pues todos los días tiene que venir a preguntar si ya se encuentra su plástico para poder moverse y no sabe cuantos días tendrá que esperar.

“Lo más difícil de venir fue atravesar la selva de Panamá, ahí me quede sin ropa, sin comida; la gente de Chiapas ha sido muy amable conmigo, me dan alimentos, me dan un espacio y les estaré eternamente agradecido… mi situación está en espera ya que falta el plástico del permiso y tengo que venir diario a preguntar, no saber cuantos días estaré es otra de las cosas que me mata”.





Los migrantes siguen llegando a las inmediaciones del Instituto Nacional de Migración en Tuxtla / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Cabe señalar que en estos momentos en Tuxtla arribó nuevamente una camioneta llena de migrantes, por lo que si aún no se cuentan con los permisos necesarios, en los próximos días, nuevamente estará una multitud de personas afuera de estas instalaciones tratando de resolver su situación.