Abejas de Acteal continuarán lucha en defensa de la madre tierra

San Cristóbal de Las Casas.- Integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal advirtieron que este 2021 van a continuar luchando en defensa de la vida, la madre tierra y los derechos humanos, sin usar la violencia, tal como lo han hecho desde hace 28 años, por lo que han decidido adherirse a la Declaración por la Vida que ha convocado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En un comunicado, mostraron su respaldo a la 5a Asamblea entre el CNI y el CIG, que se llevó a cabo en la Quinta Piedra, Ejido de Tepoztlán, Morelos, este fin de semana, “pues es muy necesario articular la resistencia a los megaproyectos y continuar fortaleciendo juntos nuestras autonomías, a pesar de la pandemia”.

Asimismo, recordaron que este lunes se cumple el 10 aniversario de la muerte de Jtotik Samuel “él nos despertó la conciencia. Fue él quien nos mostró el camino para defender nuestros derechos como pueblo originario y a defender la vida”.

“Les anunciamos que a 10 años de su ausencia física entre nosotros, realizaremos una jornada de ayuno y oración en su memoria y como agradecimiento de todas sus enseñanzas, por lo que les pedimos que estén pendientes de la convocatoria que sacaremos muy pronto”, suscribieron.

Finalmente, reiteraron que la solución amistosa y disculpa pública que les pidió el Gobierno Federal por la masacre de 1997, no es justicia, “sólo abonan a la división entre los sobrevivientes y familiares que siguen luchando por justicia. Las Abejas de Acteal y los sobrevivientes que pertenecen a nuestra organización no se han dejado engañar por el gobierno, por lo que no aceptamos el dinero que ofrecieron como reparación del daño causado a las familias de los masacrados”.