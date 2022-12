Se cumplen 30 años de la creación de la sociedad civil Abejas de Acteal

Integrantes de la sociedad civil las Abejas de Acteal, con una oración, desayuno y pasteles, festejaron los 30 años de aniversario de la organización, ante la presencia de más de 500 personas.

En un escrito recordaron que en el año de 1992 se fundó la sociedad civil las Abejas de Acteal, con la finalidad de defender a los derechos humanos de cada habitante en las diferentes comunidades de Chenalhó y en otros puntos de la entidad, porque los gobierno en los tres niveles se han encargado de violar los derechos humanos a la sociedad, y raíz de esto se acordó crear esta organización.

Puedes leer: Abejas de Acteal pide liberar a diez personas, 5 están acusadas de homicidio

“Queremos dar a conocer que un día como hoy, pero, hace 30 años, nació nuestra organización la que actualmente es conocida: Organización de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, y es el motivo por el que ahora nos ha convocado en esta Tierra Sagrada, para recordar cómo fue que abrimos los ojos y levantamos nuestra palabra, ante las injusticias que los partidos políticos y los ricos nos tenían sometidos”, señalaron.

Dijeron que a unos días de cumplirse 25 años de la Masacre de Acteal, José Patrocinio Hernández Gómez, vocero de la Organización, exhortó al gobierno a reconocer públicamente que la responsabilidad de este hecho fue el Gobierno de la República, con ello podría abrir un parte aguas en la historia de lucha por la justicia de las víctimas de la masacre y como un comienzo para un proceso de justicia y reparación integral; “ya no queremos que este 22 de Diciembre sea un año más de impunidad, buscamos que sea un año de Justicia y Verdad para las víctimas de Acteal, se mantiene en impunidad, no ha habido un esclarecimiento real de los hechos, los autores intelectuales no se ha investigado”.









Al respecto, lamentaron el pronunciamiento de Alejandro Encinas, que realizó en nombre del Estado Mexicano con respecto el caso 12.790 Masacre de Acteal, en donde manifestó que “el Estado asumirá la responsabilidad en los hechos ocurridos en la masacre de Acteal, Chiapas” lo cual no ha sido efectivo, entendemos que un crimen de Estado implica procedimientos técnicos y administrativos, pero realizar un acto de disculpa pública tiene que ver con una voluntad política”.

Finalmente, señalaron que esta organización pacifista “Las Abejas” consideran que el proyecto de Tren Maya, y los programas sociales, no tendrá razón de ser sí no se atiende primero la demanda de justicia, los derechos humanos y los Acuerdos de San Andrés; “lamentamos que los Derechos Humanos siguen siendo una deuda pendiente del estado mexicano, las víctimas de la Masacre de Acteal aún siguen sin encontrar Verdad, Justicia y Reparación Integral por el agravio”.