Abejas de Acteal se proclaman tras la masacre que vivieron

San Pedro Chenalhó. Integrantes de la Sociedad Civil las Abejas de Acteal, municipio de San Pedro Chenalhó, con una oración tradicional de más de 500 indígenas, recordaron sus 45 muertos y 4 no nacidos el 22 de diciembre de 1997.

“Aquí estamos de nueva cuenta las y los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Acteal, conjuntamente con las y los miembros de Las Abejas de Acteal, porque no se cansan nuestro corazón y nuestra palabra en seguir denunciando la gran impunidad que persiste en dicho crimen de Estado, y de nuevo, le recordamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que seguimos esperando el informe de fondo y que ya se pronuncie responsabilizando al Estado mexicano de la Masacre de Acteal”, señalaron al dar lectura un comunicado.

En el escrito denunciaron que mientras se va profundizando la impunidad en dicha masacre de Acteal, las políticas del gobierno no muestran voluntad de detener la violencia en todo el país, no respeta los derechos humanos, no respeta la vida, “En verdad es gravemente preocupante lo que estamos viviendo los pueblos organizados en el país”.





Indicaron que llevarán a cabo otro evento para este 14 de marzo sobre el Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Recordaron, que a siete meses del cobarde asesinato de Simón Pedro Pérez López, ex integrante de las Abejas de Acteal sigue impune, y que el día 28 de marzo se realizará la audiencia intermedia en el juzgado de Cintalapa, como Sociedad Civil Las Abejas, durante este tiempo, estarán realizando algunas acciones no violentas, para pedir justicia de Simón Pérez, “Les pedimos estén pendientes de este caso y no permitamos que dicho crimen quede en impunidad”.

Además, dijeron que este 20 de febrero cumplió tres años, también, el asesinato de Samir Flores Soberanes, y desde Acteal a la familia de Samir apoyarán la exigencia de justicia de dicho crimen y nunca se olvide la memoria del luchador social.

“Hermanas y hermanos, se siente mal nuestro corazón que en este comunicado no se haga mención de todos los casos de hombres y mujeres desaparecidas, asesinadas y que han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos, pero, lo decimos de corazón que no importa si nos conocen o no, si hablan o no nuestro idioma, lo que queremos y deseamos es que nadie sufra, que nadie sea asesinado, por eso este 8 de marzo las compañeras Abejas tendrán una manifestación en el marco del Día Internacional de la Mujer, en próximos días haremos saber lugar y hora de la manifestación”, señalaron.

Así también, indicaron que llevarán a cabo otro evento para este 14 de marzo sobre el Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos, que saldrán de Acteal hasta llegar a la cabecera municipal de Chenalhó, haciendo pintas en los postes de luz de la Comisión Federal de Electricidad y en otros espacios públicos.

Finalmente, dijeron que las y los integrantes de la sociedad civil Las Abejas de Acteal, continuarán exigiendo justicia por la muerte de los 45 indígenas que masacrados por grupos civiles armados cuando estaban en ayunas en la Ermita de Acteal.