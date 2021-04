Abuelitos están de vuelta como empaquetadores en los súper

Los abuelitos que se quedaron sin trabajo durante seis meses por la contingencia sanitaria, ya regresaron a laborar empacando en los supermercados de Tapachula, esto, tras ser inmunizados con la segundo dosis anticovid.

Aniceto Gómez, explicó que se quedaron sin trabajar seis mes, ya que en las tiendas nos dijeron que eras personas de alto riesgo a este enfermedad y nos mandaron a descansar a casa para protegerlos. “Como ya nos vacunado en contra del coronavirus, ahora ya podemos trabajar, sino fuéramos para fuera, ya que fue una de las condiciones para que pudiéramos ingresa a las tiendas”, expresó.









Indicó, que él trabaja en Chedrahui desde hace siete años y durante los meses que no trabajo por el Covid-19, la empresa lo apoyo para poder llevar el sustento a su hogar.

“La segunda dosis me la aplicaron en el mes de abril y fue como cualquier otra vacuna, pues no me dio ningún tipo de efecto como se rumoraba, por ende, muchos amigos, así como conocidos no se prometieron contra la enfermedad”, externó.

Detalló, que labora seis horas, porque hay otro grupo en la tarde y que en dicha tienda emplean a promedios de 12 abuelitos y abuelitas que ya necesitaban regresar. Abel Alcázar Cruz, externó que el pasó seis meses encerrados en casa para protegerse del virus, ya que lo mandaron a descansar hasta que estuviera vacunado contra la enfermedad.





Nos regalan entre dos a cinco pesos por ayudarlos





Aniceto Gómez, empacador

“Gracias a Dios nos volvieron a dar trabajo empacando las cosas en este supermercado a donde llegan los tapachultecos a realizar sus compras y que nos regalan entre dos a cinco pesos por ayudarlos”, abundó. Mencionó, que ya pueden trabajar tranquilamente y sin miedo a contagiarse de esta enfermedad, pues según ya están protegidos en un 90 por ciento en contra de este virus.





Casi 500 personas de la tercera edad trabajan en la ciudad empacando en centros comerciales, según abuelitos. / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur





Dijo, que en la ciudad trabajan alrededor de 500 abuelitos que ayudan a los ciudadanos a empacar sus cosas en las diferentes tiendas que hay en la Perla del Soconusco.

Finalmente, los adultos mayores coincidieron en seguir con las medidas sanitarias a pesar de que ya están vacunados en contra del Covid-19, por ello, hicieron un llamado a todos los tapachultecos a que no bajen la guardia encuentra de esta enfermedad y sigan protegiéndose.





Los adultos mayores coincidieron en seguir con las medidas sanitarias a pesar de que ya están vacunados./ Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur