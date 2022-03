Activistas de SCLC realizan altar en memoria de mujeres asesinadas

Un grupo de activistas instalaron un altar en memoria de las mujeres asesinadas en diferentes países del continente americano, con velas, veladoras encendidas y flores colocaron en la cruz de la plaza catedral de San Cristóbal de Las Casas, para recordar a las mujeres que fueron privados de la vida por defender los derechos humanos y de la madre tierra.

Al respecto, Gustavo Castro integrante de la organización "Otros Mundos", en entrevista dijo que ésta actividad es para recordar las muertes de varias mujeres que lucharon para defender el medio ambiente y los derechos humanos de la mujer.





"Han pasado 6 años desde el vil y cobarde asesinato de nuestra compañera y hermana Berta "N", 6 años que como pueblos hermanos no hemos dejado de clamar por justicia; justicia para Berta, justicia para las mujeres asesinadas, justicia para los pueblos, justicia para los despojados de sus tierras y territorios, justicia para todas y todos los defensores asesinados por defender la vida, y con la sentencia condenatoria al imputado David "N", no descansaremos, sabemos que faltan los autores intelectuales, éste 2 de marzo de 2022 se cumplen 6 años de caminar junto a Berta, Berta no murió, la asesinaron cobardemente, en todo el mundo claman justicia".





Gustavo Castro integrante de la organización "Otros Mundos" / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Finalmente, dijo que esta protesta es pacífica y es una señal de que las mujeres asesinadas se sigue buscando justicia para que los responsables sean investigados y detenidos y paguen por los asesinatos de las mujeres.