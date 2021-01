Al menos 30 mil pesos, el gasto para sobrevivir al Covid-19

Un paciente con coronavirus actualmente está gastando un promedio de $30,000 pesos para curarse de esta enfermedad, esto, si los síntomas no son muy graves y puede soportarlos sin ser internados en nosocomio. Gonzalo Trinidad Gamboa, quién se contagió de coronavirus el 28 de diciembre, dio a conocer que lo más caro fue comprar el oxígeno, el cual, le costos alrededor de cinco mil pesos, pues lo consiguió con apoyo de algunos conocidos.

Detalló, que la descarga del tanque del oxígenos les costaba alrededor de 2,500 pesos, pero como no hubo necesidad no lo recargaron.





Explicó que por su dificultad para poder respirar tuvo que estar 3 días conectado a un tanque de oxígeno que con sus propios recursos adquirió, ya que cuando acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) únicamente le dieron unas pastillas y lo regresaron a casa.

“Tres días estuve con oxígeno y me costo alrededor de cinco mil pesos, más los medicamentos, la consulta de un médico que llego a casa le calculo que gaste entre 25 a 30 mil pesos” Destacó, que si hubiera estado conectado al tanque de oxígeno los 14 días que estuvo en tratamiento para corarse de coronavirus hubiese gastado un dineral.

El otro producto más caro para cuidarse y poder superar esta enfermedad fueron unas ampolletas que le costaron mil pesos, así gastos en antibióticos y demás productos energéticos. Comento, que la Secretaría de Salud no tiene datos exactos de cuantas personas están contagiadas de esta enfermedad, pues muchos prefieren curarse de manera particular por la escases de medicamentos como a le paso a él.





Ir al Instituto Mexicano del Seguro Social únicamente me sirvió para tener mi incapacidad laboral para no ir a trabajar





“Básicamente ir al Instituto Mexicano del Seguro Social únicamente me sirvió para tener mi incapacidad laboral para no ir a trabajar, ya que me había contagiado de este virus, pero de ahí solo me dieron dos pastillas y me regresaron a casa” recalcó.





Trataré de ser breve (por centésima vez).

En COVID leve, solo dar medicamentos sintomáticos (paracetamol, ibuprofeno, loratadina, etc).

Ante saturación <90 % es necesario oxígeno y Dexametasona.



Olviden azitromicina, oseltamivir, ivermectina, adimod, antbióticos. No son útiles. — Edgar Pérez Barragán (@dredgarbarragan) January 11, 2021





Durante, el pico de la contingencia sanitarias del año pasado los tanques de oxígeno medico alcanzaron precios de hasta 28 mil pesos, pues se agotaron y los ciudadanos pagaban lo que fueran necesario para poder salvar a sus seres queridos de esta enfermedad.

Según negocios que venden oxígeno médico dieron a conocer que si existe un rebrote de esta enfermedad en esta ocasión están preparados para poder abastecer de este producto la población chiapaneca y no provocar un desabasto como ocurrió el año pasado.