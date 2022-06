Al menos 500 menores migrantes saldrán en la siguiente caravana desde Tapachula

Al menos unos 500 menores entre niñas y niños de Venezuela, Cuba, Honduras, El Salvador y Nicaragua participarán en la próxima caravana que salga de Tapachula con destino al municipio de Huixtla, lugar en donde el Instituto Nacional de Migración (INM) esta dando más rápido los permisos para que salgan de Chiapas.

Oscar Bermúdez, vocero de este movimiento, mencionó que en las listas ya tienen anotados 500 menores de diferentes nacionalidades que van acompañados de sus madres o padres.

Destacó que hasta el momento no se han registrado menores no acompañados, pero no descarta que de acá al viernes que salga la caravana se anoten algunos que viajan solos con la intención de llegar a la frontera norte de México con Estados Unidos.





“En la lista hay menores de meses hasta los 17 años que van con sus padres, por eso, pedimos a las autoridades que nos entreguen un pase de salida para llegar a los Estados Unidos, pues es el destino final de todos los que saldremos en caravana”, expresó.

Comentó que hay menores que están enfermos de las vías respiratorias y que necesitan medicamentos, pero hasta el momento ninguna autoridad de la Secretaría de Salud ha venido revisar a los menores de edad.

Indicó que hasta el momento ya tienen en la lista un promedio de tres a cuatro mil personas de diferentes nacionalidades que esperan que salga la marcha con destino al municipio de Huixtla, en donde el Forma Migratoria Múltiple (FMM) que les da 30 días para dejar Chiapas.





Menores de meses hasta los 17 años que van con sus padres participarán en la caravana / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

“Lo único que queremos es que nos den el permiso para salir de Chiapas, acá estamos pasando carencias porque no tenemos trabajo y dinero para seguir comprando comida”, abundó.

Aseguró que la marcha sale el día viernes del parque Bicentenario de Tapachula y recorrerá 41 kilómetros en un promedio de 10 a 15 horas al municipio de Huixtla.

Lamentó que ninguna Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha acercado para ayudar, principalmente a los menores que están enfermos de gripe, temperatura y tos por las condiciones climáticas que se están presentando.





Ninguna organización ha apoyado a los menores enfermos que partirán en caravana / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur