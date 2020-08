Alcaldesa de Mapastepec permite ambulantaje sin control

Automovilistas de esta población denunciaron la irresponsabilidad por parte de la alcaldesa de Mapastepec, Karla Érika Baldenegro Gamboa, quien desde el inicio de su gobierno ha venido solapando el ambulantaje en céntricas calles de esta población y las vías de tránsito importantes del mercado público, las cuales, se han convertido en un caos vial sin control.





Municipios En Mapastepec, abogados señalan a meritorio de la fiscalía por irregularidades

Los denunciantes mencionaron que dentro de la actual administración municipal todo se ha vuelto un caos, debido a la indiferencia que ha mostrado la edila ante la inseguridad y falta de obras, además, que no hay iniciativa y visión para dar seguimiento al desarrollo y crecimiento al municipio ante la incapacidad de la alcaldesa mapaneca.

Agregaron que en este gobierno se ha permitido el crecimiento del ambulantaje frente a las calles del mercado antes mencionado, además que se ve la basura amontonada, pero hoy en estas vías de tránsito en lugar de permanecer despejadas, el problema se incrementa ya que comerciantes procedentes de otros municipios se han apoderado de las banquetas y hasta parte de las calles, lo que ha venido a generar el repudio en contra del actual desordenado gobierno, puesto que a pesar que le han pedido ponga orden, la presidenta municipal ni siquiera ha llegado a pararse al lugar para atender los problemas, que según, prometió en tiempos de campaña.





Foto: Amílcar García | Diario del Sur





Los automovilistas remarcaron que en años anteriores se podía transitar tranquilamente por estas vías, pero hoy durante la actual administración no es así, además, que la Dirección de Servicios Públicos no quiere actuar y poner orden para que comerciantes despejen las calles y así no exista el problema de embotellamiento en las calles de este sector.