Alerta en San Cristóbal ante venta clandestina de Pirotecnia

Se acerca la temporada de la venta de juegos pirotécnicos en San Cristóbal de Las Casas, especialmente este mes de diciembre se llenan los pasillos de los mercados para su venta, a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha prohibido su venta, los indígenas que son los que la mayoría los venden hacen caso omiso al llamado.

Hasta este momento, en los mercados ya existe la venta de los fuegos pirotécnicos en los locales, los comerciantes señalan que comenzaron a salir para su venta en los pasillos a partir de los primeros días del mes de diciembre, para utilizar para las festividades de la Virgen de Guadalupe que se celebra cada 12, en las fiestas de posada, navidad y año nuevo, siendo en su mayoría indígenas los que comercializan estos productos.

Señalan que para las festividades del mes de diciembre hay pólvoras almacenadas de manera clandestina y pese a las acciones que cada año realiza la Sedena para frenar la venta de estos productos, las acciones son insuficientes, lo que ha sido la causa de accidentes como el ocurrido el mes pasado en una bodega de la zona sur de San Cristóbal, donde en forma clandestina se almacenaban juegos pirotécnicos que explotaron y causaron un incendio que dejó como saldo daños por varios miles de pesos.





Algo que propicia este problema es que las autoridades municipales desde hace años no sancionan a quienes comercializan ilegalmente estos productos; hasta hoy no se han documentado casos de personas sancionadas o detenidas por vender los juegos pirotécnicos; la razón es que en su mayoría, por ser indígenas señalan que con ese trabajo sustentan a sus familias y bajo este argumento es que no se les da sanción alguna.

Además, la mercancía es traída desde la frontera con Guatemala, lo que dificulta a las autoridades locales identificar quiénes lo trasladan y quienes los compran, dado que la injerencia de las autoridades locales se resume solo a este municipio; dentro de los productos pirotécnicos y explosivos que se comercializan, se encuentran:los cachiflines, triques, bombas, palomitas, luces de bengala, chifladores, entre otros de los que se sabe ingresan desde Guatemala a México -Chiapas- con uno o dos meses de anticipación.

Pasillos del Mercado de San Cristóbal / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas Personas a las afueras del Mercado de San Cristóbal / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Cabe citar que la única autoridad que entre comillas ha intervenido es Protección Civil, que desde unos años a la fecha es la que recorre los comercios y las calles, invitando a los vendedores de esos productos a tomar precauciones, pues no son una autoridad que puedan sancionar y por tanto su labor se reduce a emitir recomendaciones.

Por su parte, al ser ubicado en el parque central y ser cuestionado, Mariano Díaz Ochoa, presidente municipal de San Cristóbal, mencionó que para su administración no está prohibida la venta de juegos pirotécnicos en los mercados, pero mencionó que “Vamos a poner más atención. es muy complicado controlarlos, pero vamos a seguir trabajando en ello”.