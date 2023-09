Morena se alista para la contienda por la alcaldía de San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas.- A menos de un año de las elecciones municipales, varios aspirantes a la presidencia municipal de San Cristóbal, por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya se encuentran en plena actividad política, buscando posicionarse entre los electores y los líderes sociales.

Entre los nombres que suenan con más fuerza para encabezar la candidatura de Morena en esta ciudad colonial, se encuentran el titular del Instituto de la Juventud, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez; la diputada local y ex panista, Fabiola Ricci Diestel; la ex delegada de gobierno, Angélica María Domínguez Velasco; la actual delegada de gobierno, Martha Deker Gómez; el líder de la UGOCM y ex candidato del PT, Fernando Morfín Utrilla; el empresario y coordinador de Claudia Sheinbaum, Álvaro Ramos; y el conferencista internacional y especialista en derechos indígenas, Javier López Sánchez.

Todos ellos han manifestado su interés por participar en el proceso interno de Morena, que aún no ha definido la fecha ni el método de selección de sus candidatos. Sin embargo, algunos de ellos ya han presumido su cercanía con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, o con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien se perfila como una posible aspirante a la presidencia de la República en 2024.

Los aspirantes de Morena han aprovechado los últimos meses para reunirse con diversos actores sociales, organizaciones, grupos vecinales y comunidades indígenas de San Cristóbal, con el fin de dar a conocer sus propuestas y recabar sus demandas. Algunos de los temas que han abordado son la seguridad, el desarrollo económico, la inclusión, la cultura, el medio ambiente y la participación ciudadana.

San Cristóbal de Las Casas es uno de los municipios más importantes de Chiapas, tanto por su riqueza histórica y cultural, como por su relevancia política y social. En las pasadas elecciones de 2018, Morena obtuvo el triunfo en este municipio con el 32.7% de los votos, seguido por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con el 24.5% y el Partido Acción Nacional (PAN) con el 14.9%.

Para el próximo año, Morena enfrentará el reto de mantener el apoyo de los coletos, así como de consolidar su alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que recientemente se sumó al proyecto de la Cuarta Transformación. Asimismo, tendrá que competir con otros partidos y candidatos que buscarán arrebatarle el gobierno municipal.