Alumnas del plantel 13 del Colegio de Bachilleres denuncian acosos

Tuxtla Gutiérrez.- Alumnas del plantel 13 del Colegio de Bachilleres de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez denunciaron acoso por parte de alumnos y maestros, exponen que se han quejado ante la detección pero en vez de actuar a su favor las reprimen, así lo expuso Daniela Paniagua.

Dijo que las niñas víctimas de acoso se han organizado en una colectiva feminista para poner alto al acoso, a lo que el plantel no nos defiende, nos calla todos los días no obstante el constante sufrimiento, nos hemos juntado las amigas y nos vamos a defender.

Tenemos casos de acoso y machismo, unos seis casos documentados, nos hemos quedado en el plantel y no han hecho nada desde la dirección, no han hecho nada, lo único que dicen es que no han escuchado, y a mí me rompe completamente porque no puedo hacer nada, expone.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

"Yo quiero que esto acabe porque lo sufrimos diario, no sé qué hacer, aquí estamos todas, el único mensaje que quiero dar es que alcen la voz, que siempre van a encontrar las víctimas una amiga, que aquí nos tienen que pueden luchar, que pueden acompañarnos, que no están solas que tienen que ser escuchadas".

Muchas han sufrido por alumnos, están identificados los mismos niños que han acosado, que han tomado fotos, que han rolado fotos de niñas y no es justo, exigimos respeto, insistió Daniela Paniagua en conferencia de prensa.

Confirmó que no han presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado, muchas tienen miedo de hablar, tenemos miedo de gritar y alzar la voz, dicen que como no lo han visto las agresiones difundidas no vale, exigimos que la dirección general del Colegio de Bachilleres de Chiapas intervenga urgentemente, porque la dirección de la escuela solo nos ha dado platicas.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Otra jovencita expuso que este problema no es nuevo, también ha pasado en el ciclo escolar anterior pero hemos decidido alzar la voz, es en todos los semestres, no es justo, hay miedo, hay terror, los papás no nos creen, pareciera que estamos fingiendo, queremos que nos escuchen nuestros comentarios y que los niños agresores tengan consecuencia.

El director del Plantel 13 del Cobach, Luis Vicente Guillén Pérez, se enfocó a decir que hay apoyos y un buzón para las quejas y denuncias, se levantan las actas correspondientes, entendemos la molestia y la invitación es que si algo conocen y saben hay que darle seguimiento, las autoridades necesitan las pruebas, niega que se reprima la manifestación, alguna mamá está molesta y pide pruebas contra su hijo señalado de acoso.

