Ambientalistas con protesta celebran el Día Mundial del Agua

San Cristóbal de Las Casas.- Nicolás Gómez Velasco, uno de los representantes de los cuatro puntos de la ciudad, organizaciones, colectivos, y la red ambiental del valle de Jovel denunció a los tres niveles de gobierno, por la omisión en la protección de los humedales que abastecen el agua en la gran mayor parte de San Cristóbal, realizando un bloqueo sobre el acceso a este humedal, en el marco del Día Mundial del Agua.

“Es el día en que debemos defender ese oro que es la vida, aquí a 100 metros de El Campanario y por eso estamos aquí en este bloqueo, esta acción que se hace es para denunciar la omisión, el planeta y México esta sufriendo un estrés hídrico, cada vez hay menos agua, aquí están los arroyos, estamos defendiendo el agua para mas de 300 mil habitantes, hay hospitales sin agua, escuelas sin agua, familias sin agua, si se siguen destruyendo la ciudad se va colapsar”, dijo.

El gobierno no esta parando la destrucción

La molestia de los vecinos de las colonias del sur, quienes impidieron el paso de materiales de relleno que se utilizan para destruir los humedales apuntó, es que existen decretos en la protección de 115 hectáreas, dentro del polígono RAMSAR y no “el gobierno no esta parando la destrucción, no estamos cuestionando la propiedad, sino defendiendo el agua, los humedales”.

Y es que decenas de vecinos del Consejo General de las Colonias del Sur y de los humedales, realizaron a la altura del manantial el campanario una acción en el marco de la Celebración del Día Mundial del Agua y tras la acción retuvieron a un vehículo que cargaba madera, el cual están “usando para contracciones dentro de humedales”.

Gómez Velasco, aseguró que la Policía estatal, municipal y Guardia Nacional, “solo simulan, porque se toman fotos” cuando decenas de personas continúan con las contracciones “el gobierno es cómplice, no nos hace caso”.

En este sentido, Joaquín García de la Zona Norte, lamentó que incluso los policías que llegaron al lugar, se querían retirar, cuando deberían estar resguardando la integridad de los ciudadanos, evitando algún enfrentamiento, cuando según los acuerdos con el gobierno es que la Policía debería permanecer cerca de los humedales.

Aseguró que enfrentamientos en colonias por el problema del agua, ya se han dado, y es por eso que no se debería seguir permitiendo la destrucción de humedales, además que de seguir la destrucción podría sufrir la ciudad una inundación.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

Por su parte, León Enrique Ávila Romero, uno de los ambientalistas, detalló que desde las 06:30 horas iniciaron un bloqueo para impedir el paso de materiales de construcción como laminas, madera, volteos, escombros, “con el que están rellenando humedales, son mas de 12 delitos el código penal federal, hay 12 especies que no existen en ningún otra parte del mundo, son tres manantiales que le dan agua a mas de 50 mil habitantes de la ciudad, y el colmo la autoridad no esta haciendo nada para defenderlo”.

Durante un recorrido, Wilbert , uno de los vecinos del lugar aseguró que la denominada Colonia Bienestar Social, se ha apoderado de 200 a 300 metros cuadrados aproximadamente que pertenecen al Fraccionamiento el Campanario, incluso avalado por autoridades municipales, y desde el 13 de diciembre del 2020, “nos aventaron piedras, palos, nos enseñaron los machetes, y a pesar de la guardia nacional, y hacer delito en flagrancia no intervinieron”.