Anciano en situación de abandono recibe apoyo gubernamental

Cintalapa, Chiapas.- Don Guadalupe Velázquez es una persona de la tercera edad, es originario de la colonia agrícola ganadera Emiliano Zapata, perteneciente a este valle de Figueroa, nunca se casó, por ende no tuvo familia y vive en una situación de abandono muy delicada.

El señor Guadalupe vive en situación de abandono / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas

Según datos obtenidos, ya lleva varios años viviendo en esas condiciones, sin luz, agua, drenaje y sin comida, tiene una hermana pero no ve por él, cuando una persona le regala algo para comer, come, y cuando no, se la pasa en ayunas, hace unos meses se lastimó uno de sus pies, la herida y por falta de cuidados le infectó, poniendo en riesgo su salud.





La mañana de este martes, personal del DIF de este valle cintalapaneco llegaron a la colonia citada, a unos 10 kilómetros de esta cabecera municipal, le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al hospital básico comunitario para que recibiera atención médica.

Se sabe que la persona se encontraba en muy mal estado de salud, la herida que presentaba en su pie había avanzado mucho y los medico dijeron que para salvarle la vida, tendrían que amputar esa extremidad, por lo que sería llevado a la capital del estado, específicamente al hospital “Gilberto Gómez Maza".

Personal del DIF buscó la forma de que personal municipal de la citada localidad lo acompañara para que pudieran referirlo a Tuxtla Gutiérrez, ya que solo no podía ser trasladado.

Cabe mencionar que el sistema DIF atiende temas como este y brinda toda la atención necesaria para una mejor calidad de vida.