Apatía ante la consulta popular en Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez. - Las casillas instaladas para realizar la Consulta Popular en la capital chiapaneca apreciaron vacías, sin filas de personas ni ciudadanos en espera de ejercer su decisión libre y democrática como se observan en las jornadas electorales, las casillas vacías reflejan la apatía de la gente.

Pese a que las casillas abrieron a las 08:30 horas, como la localizada en la Facultad de Medicina Humana de la Unach, sobre la Calle Central Sur, hasta las 12:30 horas solo habían votado un poco más de 70 personas.

En esta casilla, como en otras 184 instaladas en la capital del estado, las personas llegaban a votar a favor del juicio a expresidentes, pero se encontraban con dos situaciones que, para ellos, les impidió votar; la casilla a la que llegaban no le correspondía y la gente no quería salir de nuevo a buscar; o, al no ser del municipio, querían votar en cualquier casilla, pero no se les permitió.

“Queremos que enjuicien a los expresidentes, que los metan a la cárcel, pero como vamos a lograr eso si no me permiten votar porque estoy fuera de mi municipio. No se vale”, dijo don Gonzalo, originario del municipio de Tonalá que buscó votar en Tuxtla Gutiérrez; las casillas básico y contigua de la Facultad.

Por su parte, Mary Pérez, ciudadana que tampoco logró ubicar su casilla en la facultad de medicina, manifestó la importancia de votar “Sí” o “NO” en la consulta popular: Para mi es importante porque es necesario que se esclarezca todo lo que hubo en el pasado”.

Esta misma afluencia escasa se logró apreciar en otras casillas como la ubicada en San José Chapultepec, la explanada de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

La consulta popular es un mecanismo directo de participación en el que la ciudadanía aprueba o rechaza una o varias propuestas planteadas con anterioridad sobre temas de interés público.

El objetivo de esta consulta es que la población muestre su aprobación o rechazo a que, con apego al marco legal, sean llevadas acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado.

En Chiapas, a las 13:00 horas, la Junta Local del INE Chiapas informó que, de acuerdo al Sistema de Información se instalaron 2, 271 mesas receptoras de 2, 282 aprobadas, así como 12 Juntas distritales de 13.









Poca afluencia en la consulta popular

Ocozocoautla. - Aunque se hizo la difusión, hubo poca afluencia en la consulta popular que se desarrolló en esta ciudad, en donde incluso hubo quienes no sabían en qué lugar ejercer su voto, por lo que tuvieron que visitar la página del Instituto Nacional Electoral (INE) o bien hablar a la línea de atención de dicho sitio.

Desde las 8:00 de la mañana arribaron los funcionarios de casilla para instalar las mesas en donde las personas podrían ejercer su voto, aunque cabe destacar que el número de casillas se redujo en comparación al de las elecciones del pasado mes de junio.





Lee también: Baja afluencia de ciudadanos en casillas para la consulta popular





Es preciso mencionar que hubo secciones electorales que se unieron en una sola mesa, por lo que se mostró cierta confusión para quienes estaban acostumbrados en votar en un sitio y que en esta ocasión fueron movidos de sede.

Los funcionarios destacaron que la participación de la ciudadanía comenzó a verse reflejada apenas a las 10:00 de la mañana, cuando llegaron los primeros votantes a ejercer su derecho y de allí, fueron pocos pero si resaltaron la voluntad de muchos por hacer efectivo este ejercicio democrático.

Por su parte en el municipio de Berriozábal también hubo poca participación, aunque al igual que en el municipio coiteco, se mostraron ciudadanos confundidos por no poder ejercer su voto en el lugar en el que estaban acostumbrados.

Las mesas de consulta cerrarán pasadas las 17:00 horas para que posteriormente el INE recepcione la documentación y se puedan dar los resultados de la consulta ciudadana celebrada este 1 de agosto.