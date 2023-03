¡No hay justicia! Suspenden audiencia por el asesinato de Simón Pedro

La Organización Civil las Abejas de Acteal denunció a través de un escrito que la audiencia de juicio oral por el asesinato de Simón Pedro, que se llevaba a cabo en el penal de Pichucalco en Chiapas, fue suspendida por segunda vez debido a la ausencia del acusado y de su abogada defensora, así también se suspendió la presentación de cuatro pruebas que no pudieron exponerse en la audiencia anterior.

La organización denunció que estas acciones muestran el poder de la impunidad y la mentira en el sistema de justicia en Chiapas y que las autoridades están implementando una estrategia de desgaste contra Las Abejas de Acteal y otros defensores de derechos humanos. Los miembros de la organización pidieron a otras organizaciones de derechos humanos que se sumen a sus exigencias y se mantengan pendientes del juicio para lograr la verdad y la justicia en el caso de Simón Pedro.

También puedes leer: Autoridades de Chenalhó golpean a integrantes de las Abejas de Acteal

Al respecto, la Organización Civil las Abejas de Acteal, en un escrito denunció que el pasado 10 de marzo se presentaron en el penal de la ciudad de Pichucalco, para continuar con la audiencia de juicio oral por el asesinato de Simón Pedro, sin embargo fue suspendida siendo postergada para el jueves 16 de marzo a las 12:30 horas.





Hugo Rolando “N” es acusado de ser el asesino del defensor de derechos humanos Simón Pedro / Foto: Cuartoscuro





“Denunciamos a las autoridades de la entidad, quienes están implementando una estrategia de desgaste físico, emocional y económico en contra de Las Abejas de Acteal, del Frayba, y de los peritos independientes quienes argumentarán el contexto sociopolítico del asesinato del defensor de derechos humanos y los impactos psicosociales familiares y colectivos, no desistiremos porque nuestra Organización merecen Verdad y Justicia de nuestro hermano Simón Pedro”, señalaron.





Integrantes de la Organización Sociedad Civil las Abejas de Acteal exigen justicia por el asesinato de Simón Pedro / Foto: Cuartoscuro





Javier Flores Zepeda, Eliseo López Arias, Luis Miguel Gómez Pérez y Alonso Ruiz López, integrantes de la mesa directiva de las Abejas de Acteal indicaron que no es la primera audiencia que suspenden, pues la primera fue suspendida el 7 de febrero, “Nos hacen perder tiempo, nos degastan porque saben que no tenemos dinero, pretenden desgastar a la organización Las Abejas y sobre todo a la familia de Simón Pedro, ya basta de tantas mentiras y engaños”.

“Les pedimos a todas las organizaciones de derechos humanos que se sumen a nuestras exigencias, se mantengan pendientes de este juicio, repliquen nuestra palabra, no permitamos que nos sigan tratando como objetos, no nos dejen solas y solos, no dejemos solos a la familia de Simón Pedro”, concluyeron.