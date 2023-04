¿Sin planes para Semana Santa? Conoce "El Zapotal", balneario ubicado en Tuxtla

En la parte alta de la colonia Cerro Hueco, al pie del cerro del mismo nombre, se encuentra el balneario "El Zapotal", es una alberca se llena del agua que sale de gravedad del cerro, con unas mangueras y tubos de cobre que conectan del cerro abastecen la alberca, para hacer uso de ella hay que pagar 15 pesos, los niños pagan cinco pesos, deben ingresar asistidos por un adulto, entran hombres y mujeres.

Llegar al lugar es fácil, se toma el transporte colectivo en Tuxtla Gutiérrez, la ruta 60 en la primera oriente y siete sur, por ocho pesos lo traslada al balneario natural, el agua es cien por ciento natural, también se puede llegar en taxi desde cualquier punto de la ciudad, o en autos particulares, ingresando por el Zoológico Miguel Álvarez del Toro, más adelante el Museo de Ciencia y Tecnología, en frente se encuentra el centro turístico que ya lo espera para esta Semana Santa.

El cerro con el nombre de Cerro Hueco, se debe su nombre a la cueva, de la que sale el agua natural / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Sergio Flores Espinosa, miembro de la asociación comunitaria de la Ribera Cerro Hueco, explica que el éxito para garantizar la recarga de la humedad ha sido el cuidado de la Reserva El Zapotal, de 16 hectáreas, está humedad permite el abastecimiento de agua natural de la alberca.

El cerro con el nombre de Cerro Hueco, se debe su nombre a la cueva, de la que sale el agua natural, esta escurre hacia la parte baja donde existe un almacenamiento al salir de la cueva, se encuentran los conductos, las llaves que administran el agua para el llenado de la alberca, para el zoológico, para la colonia Cerro Hueco.

La alberca se construyó en el año 1956, mide 10 por 10 metros cuadrados, de profundidad tiene 1.80 centímetros y 2 metros / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El Cerro Hueco está poblado de árboles de chicozapote, mango, cedro, wahs, nambimbo, y otras especies, la zona se conserva muy verde por la misma humedad del cerro, harán una reforestación cuando empiecen las lluvias ya están las especies que serán introducida por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el ecosistema se administra por una asociación comunitaria que lo preside Miguel Hernández Solis.

La alberca se construyó en el año 1956, mide 10 por 10 metros cuadrados, de profundidad tiene 1.80 centímetros y 2 metros, la asociación vigila el uso de la alberca, se prohíbe tirar basura, ingresan con alimentos preparados, en la alberca no se vende, solo hay servicios de baños.

La asociación vigila el uso de la alberca, se prohíbe tirar basura, ingresan con alimentos preparados, en la alberca no se vende, solo hay servicios de baños / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El polígono de la reserva natural en el que se encuentra la alberca es de 16 he tareas, se reforesta de manera permanente, son los integrantes de la sociedad quienes cuidan el espacio verde, hay veredas naturales en las que se puede caminar el cerro no se ha construido andadores para no dañar el ecosistema, creen que debe permanecer muchos años la reserva de agua en el cerro, por lo tanto la alberca funcionando por muchos años, solo piden a la sociedad que no tiene basura ni cauce daño al bosque para mantener la capacidad de recarga de la humedad.

La alberca El Zapotal no espera todos los días de la semana, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, no llevar bebidas alcohólicas, tener buen comportamiento, colaborar en el cuidado del bosque alrededor de la alberca, misma que permanente se está llenando, dos veces por semana se lava la alberca, lo supervisa la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, el agua es de calidad siempre porque es natural, no presenta cloro, ni otros químicos.

