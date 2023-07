Banda MS hace vibrar al público tras su presentación en la feria de Jiquipilas

Jiquipilas.- A pesar de las difíciles situaciones que atraviesa Chiapas en los últimos días, la gente ha encontrado un momento para dejar de lado esos problemas y disfrutar de la tradicional feria en honor a San Pedro y San Pablo. Durante el evento, la reconocida banda MS logró un éxito rotundo en la explanada de la celebración.

La agrupación originaria de Sinaloa, que está celebrando su vigésimo aniversario de trayectoria, complació al público que se congregó en la festividad tradicional del pueblo. Incluso la lluvia no fue impedimento para que las personas acudieran y disfrutaran de cada minuto en que la banda de música regional mexicana estuvo sobre el escenario.

Desde el anuncio de su participación, se vivió un ambiente de fiesta con gritos, emociones, vivas y el entusiasmo que genera esta agrupación entre sus seguidores, e incluso entre aquellos que aman este género musical. Fue notable la efusiva bienvenida que la Banda MS recibió en Jiquipilas.





El público presente abarcaba todas las generaciones, y la mayoría conocía al menos cinco canciones de la agrupación. Su música ha logrado trascender fronteras y les ha permitido ser escuchados en múltiples ocasiones, con éxitos que han cautivado al público mexicano.

Temas como "El Color de tus ojos", "Por mi no te detengas", "Tu postura", "Mi mayor anhelo", "Me vas a extrañar", "No me pidas perdón", "Hermosa experiencia", "A mí me está doliendo" y "Qué tal si funciona", hicieron vibrar el escenario y entusiasmaron a los asistentes.

Cada vez que comenzaba una melodía, los gritos se intensificaban en un concierto que incluso provocó lágrimas en varios de los presentes, quienes vivieron al máximo las melodías y recordaron momentos especiales de sus vidas en los que la música de la Banda MS los acompañó.

El público se entregó por completo y la banda respondió con aplausos y ovaciones, mostrando su cariño y alegría durante la feria. La presentación fue tan emocionante que los minutos pasaron demasiado rápido, dejando a la gente emocionada y muy contenta al finalizar el concierto.

Los aplausos al final fueron ensordecedores y la gente no dejó de corear el nombre de la Banda MS, una agrupación que dejó a los habitantes de Jiquipilas con el corazón emocionado. Sin duda, este concierto especial logró que los asistentes olvidaran, al menos por unos momentos, las dificultades que se viven en Chiapas.