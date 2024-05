Protestan taxistas contra las plataformas digitales y contra la Secretaría de Transportes

La secretaria general de la Federación de Trabajadores de Chiapas, María Ruiz Olvera, encabeza la protesta de unos mil taxistas en Tuxtla Gutiérrez, en contra de la Secretaria de Movilidad y Transportes, a quien le exigen la aplicación de la Ley creada en el 2020 y su reglamento del 2021, para sacar de la circulación a los servicios de plataforma como Didi y Uber, entre otras.

En entrevista en el inicio de la protesta en la avenida uda central y doce poniente, indicó Ruiz Olvera que existe existe una competencia desleal y la exigencia al gobierno del estado es que a través de la Secretaría de Movilidad y Transportes se aplique la ley que el mismo gobernador -Rutilio Escandón Cadenas - promovió en el 2020 y que fue aprobada por el Congreso del Estado.

Ruiz Olvera, ex diputada local por el PRI y representante en Chiapas de la CTM, explica que el Reglamento de la Ley de Movilidad y Transportes se creó en el 2021 y es muy clara en su contenido al exigir legalidad y combatir el pirataje, y al no estar en ley las plataformas Didi y Uber son eso, irregulares, ilegales y deben salir de circulación, por eso el reclamo es que se aplique la ley.

Añadió que por eso se han organizado este 1 de mayo los taxistas en Tuxtla Gutiérrez, para exigir lo que por derecho les corresponde, el respeto a la legalidad, mientras que los regulares, los legales, cumplen con la Ley de Movilidad y Transportes, los Didi y Uber no pagan nada, no cumplen cumplen con la ley y se burlan de las autoridades.

De acuerdo con la ex diputada local María Ruiz Olvera, acompañada de su hija también ex diputada, Ayde Ocampo Olvera y de taxistas, abundó que no hay otro reclamo este día del trabajo en Tuxtla Gutiérrez por parte de los trabajadores del volante en la modalidad de taxis que aplicación de la ley, no tienen concesiones, no tienen permisos, ni tienen la protección de la justicia federal a través de amparos, por lo que deben salir de circulación.

Ve una total injusticia porque mientras los taxis regulares pagan todo, los irregulares de plataforma no pagan nada ante la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado, eso es una total injusticia y por lo tanto, vamos a seguirlo exigiendo que se aplique la ley, que se obligue a salir de circulación a estás plataformas, por lo tanto, este día es de protestas y seguirá siendo de protestas por las injusticias y la falta de aplicación de la ley.