Bloquean carretera San Cristóbal-Ocosingo, exigen liberación de retenidos

Este miércoles, un grupo de campesinos tzeltales instalaron un bloqueo-boteo en la carretera San Cristóbal-Ocosingo a la altura del muro, esto con la finalidad de exigir la liberación de tres personas que permanecen retenidas en una comunidad del municipio de Ocosingo.

Y es que desde el 24 de enero de este año el policía municipal de Oxchuc de nombre Juan Gabriel Sántiz López fue retenido por un grupo de personas denominado: "Región 7 de Febrero, México y el Mundo", siendo llevado hacia el municipio de Ocosingo.

También puedes leer: Elemento de la policía es retenido junto con otras 2 personas en Oxchuc

Días después, el hermano del oficial y un policía más intentaron llevarle comida, sin embargo los integrantes del grupo se opusieron y terminaron reteniendo a estas dos personas, manteniendo a los 3 retenidos en el municipio de la región selva.





Pobladores de Ocosingo mantienen a 3 personas detenidas / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Al respecto más de 100 personas del municipio de Oxchuc, molestos por la situación, decidieron interrumpir el flujo vehicular del tramo carretero federal San Cristóbal-Ocosingo a la altura del Muro, e instalaron un bloqueo-bote para exigir la liberación de estas tres personas.

Los indígenas tzeltales han amenazado que sí no hay solución y no liberan a los detenidos se trasladarán al municipio de Ocosingo para rescatar a sus paisanos, por lo que piden a los tres niveles de gobierno formar una comisión para solicitar la liberación de estas personas ya que su detención fue de manera injusta y no permitirán que sus derechos humanos sean violentados.