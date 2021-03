Bloqueo del Tec, obedece a intereses personales: Directora General

A dos días de que las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa se encuentran bloqueadas por un grupo sindical, las autoridades de esa institución, encabezadas por la Directora General, Juana Cruz Cancino, señalaron que esta situación obedece a intereses personales de Domingo Cervantes Cruz, quien se autonombra Delegado sindical, pues aún no cuenta con la toma de nota para ostentarse como tal.

En entrevista señalaron que “el líder ha insistido en seguir con las viejas costumbres, tales como permitir que el sindicato indique quienes van a ocupar las plazas administrativas interinas de manera directa, es decir sin pasar por un proceso de convocatoria que permitan transparentar el proceso de contratación”.

Explicó que al informarle que se emitiría una convocatoria, desató su molestia pues señalan que Cervantes Cruz manipula la información a las personas que desean ingresar a la institución a su entero beneficio, logrando con ello hacer creer que la problemática se encuentra en esta dirección y no en su persona, esto con el único fin de aprovecharse de ello y lograr sus propósitos personales.

“Así también me pidió ocultar información de dos plazas docentes de tiempo completo que no están ocupadas a la fecha, y que el mes pasado aparecieron supuestos titulares de esas plazas, otorgadas de manera directa e irregular porque no se cumplieron los procesos y procedimientos propios de una asignación de plaza de tiempo completo”, afirmó Cruz Cancino.

Dijo que esto se realizó supuestamente con el consentimiento de las autoridades anteriores de la institución y el líder sindical, esa negociación incluía beneficios personales para él, que era promocionar a su hermano a una plaza de docente, y Domingo Cervantes Cruz tomaría el sueldo de la plaza titular A de una maestra en retiro temporal por enfermedad.

Estas y otras prebendas de las que gozaba Cervantes Cruz le fueron retiradas, situación por la que él ha denunciado una supuesta serie de acoso laboral, despidos injustificados y presión a docentes; además de manipular a un grupo sindicalizado para que bloqueen el acceso a la institución, entorpeciendo así los tramites administrativos, afectando directamente a la comunidad estudiantil.

Por último Juana Cruz, precisó que “esta administración ha trabajado con las puertas abiertas para recibir a todas y todos los que así lo han solicitado de manera ordenada y con las medidas de seguridad pertinentes por la pandemia, se busca transparentar los procesos bajo la aplicación de los lineamientos académicos–administrativos que se tienen establecidos, atendiendo las áreas de oportunidades en beneficio de los estudiantes y respetando los derechos de los trabajadores para garantizar una mejor educación”.