Buscaremos el diálogo con Mariano Díaz: Alianza de Organizaciones del Centro Histórico

San Cristóbal de Las Casas.- Francisco Díaz Díaz, integrante de la Alianza de Organizaciones del Centro Histórico, dio a conocer que se encuentran buscando pláticas con el presidente de San Cristóbal, Mariano Díaz Ochoa, por el tema del ambulantaje, y desmintió que estén buscando confrontarse como ha circulado en redes sociales.

Entrevistado al respecto, y esto ante los rumores que han circulado en redes sociales de agrupaciones que se reúnen para hacer destrozos en la ciudad, luego del retiro de vendedores ambulantes en el Centro Histórico, aseguró que la alianza que lo integran por lo menos 12 organizaciones, no tiene nada que ver, y se han reunido pero para buscar un acercamiento con el alcalde en turno, siempre abonando al diálogo.





Te puede interesar: Comerciantes se deslindan de instalación de locales con nylon en la plaza catedral





“Estamos abiertos a las mejores negociaciones, no tenemos problemas, no queremos conflictos, tan golpeado que esta nuestra ciudad por los motonetos, no podemos dañar la imagen de nuestra ciudad turística, estamos en la mejor disposición pidiendo la buena voluntad del presidente, solicitando el apoyo de la ciudadanía a gestionar el mercado o una casa de artesanía donde puedan tomar un espacio nuestros agremiados, o seguir vendiendo ahí”, mencionó.

Dejó en claro que los integrantes de las organizaciones, están conscientes que no tienen posesión en los andadores y por eso caminan únicamente, pero en administraciones pasadas han tenido el acuerdo de pararse en descansos de 10 a 15 minutos, y es por eso que buscan el acercamiento con el presidente, “hay que buscar mecanismos, un solución del problema dentro del centro histórico. Lo hemos manifestado de que la gente no se oponen a moverse, hay que buscar un lugar alterno”.





Lamentó que organizaciones de 30 personas, manifiesten tener 320 vendedores, para buscar que esta administración les de esos espacios, cuando ellos no conocen la forma de trabajar en el centro histórico / Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Lamentó que organizaciones de 30 personas, manifiesten tener 320 vendedores, para buscar que esta administración les de esos espacios, cuando ellos no conocen la forma de trabajar en el centro histórico, buscando afectar la vida de los artesanos.

Díaz Díaz reveló que ellos representan unas 900 personas, que en administraciones pasadas se han organizado para vender con diferentes horarios, “grupos mayoritario de artesanías en la plaza catedral entran a las 6 de la tarde, los demás grupos de 10 de la mañana a 2 de la tarde y otro de 4 de la tarde a 10 de la noche”.

“Son grupos que aprovechan el momento, son ajenos a la vendimia en el centro, no saben la situación, estamos buscando poder seguir en tanto no hay un espacio, no participamos con los grupos que quieren violentar” afirmó finalmente.