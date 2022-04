Carnicerías cierran ante desabasto de carne por conflicto en rastro municipal

Luego del desalojo que sufrieron los trabajadores del rastro municipal de San Cristóbal, a casi 72 horas están sin sacrificar reses en el rastro municipal, por lo que algunas carnicerías en la ciudad de San Cristóbal de las Casas se encuentran cerradas ante el desabasto de carnes y otras permanecen abiertas, porque mantienen piezas de carne en refrigeración.

Al realizar un recorrido en carnicerías de la ciudad y en mercados, se observó que los negocios de ventas de carnes de bovino en su mayoría se encuentran cerrados, porque actualmente en el rastro municipal no están sacrificando reses, por lo que no se han abastecidos de reses y esto ya les está generando problemas económicos.

En una plática con empleados de carnicerías y propietarios, señalan que la demanda de la ciudadanía es que se resuelva ya el problema, porque hay escasez de comida, cómo es la carne de res, además los empleados mencionan que no perciben el pago de sus quincenas ya que no hay venta en las carnicerías.

"Ahorita no tenemos carnes, se está acabando lo que estaba guardado en el refrigerador, la mayoría como ustedes ven ya están cerrados porque no hay ventas, no hay carne, el problema en el rastro municipal continúa sin sacrificar reses por eso pedimos a las autoridades correspondientes solucionar de manera inmediata este problema del rastro", señalaron.

Finalmente, exigieron a las autoridades buscar una pronta solución a este problema que aqueja el rastro municipal, porque la ciudadanía sancristobalense y sus alrededores ya están muy molestos ante la falta de carne de res en las carnicerías, los propietarios y empleados de carnicerías piden de manera urgente solucionar esta demanda que tienen los tablajeros e interés del rastro municipal.