Clausuran por segunda ocasión expendio de gas LP irregular

San Cristóbal de Las Casas.- Karen Ballinas Hernández, regidora presidenta de la Comisión de Seguridad, aclaró que por segunda ocasión y por acuerdo de cabildo, fue clausurado un expendio de venta de gas LP ubicado frente al Hospital de Las Culturas, la cual no cuenta con las condiciones de acuerdo a la Dirección de Ecología, Desarrollo Urbano, Protección Civil y seguridad pública de acuerdo a dictámenes.

“Tenemos un riesgo latente tener esta gasera en este lugar, venimos después que se colocaron los sellos , vino un grupo de una organización a abrir de manera arbitraria las instalaciones, nos acercamos con un grupo de policías, dialogamos con ellos, en el primer intento no nos permitieron, y a l momento de armar nuestro operativo se acercaron a querer dialogar, y están conscientes que están en un lugar donde no tienen permisos y es un riesgo porque tenemos al frente al Hospital de Las Culturas”, dijo.





En entrevista, dejó en claro que la obligación de este ayuntamiento es salvaguardar la integridad de los habitantes de San Cristóbal, y no se oponen al servicio que presta, si no al lugar donde lo prestan y desde el 7 de octubre se cerró el espacio y ofreció espacios “no estamos negados a que presten servicio, pero no en este lugar”.

Ballinas Hernández, aseguró que van a entablar un diálogo con el propietario y de reincidir con la apertura del negocio se verán obligados a aplicar el estado de derecho.

En un comunicado del pasado 7 de octubre, se dijo que en el lugar se encontraba un tanque salchicha de 5 mil litros para gas LP, donde expertos en la materia detectaron fugas de gas en mangueras y en otros sitios de dicho tanque, por lo que Elementos de Protección Civil Municipal iniciaron con el procedimiento adecuado para evitar algún siniestro que pudiera desencadenar un terrible desenlace.