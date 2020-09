Comerciantes de Huixtla al borde la quiebra por Covid-19

Un aproximado de siete negocios ubicados frente al parque central de Huixtla han tenido que cerrar ante la poca afluencia de clientes, derivado que aun por la pandemia del Covid 19 la población ha preferido aun no salir constantemente a realizar sus compras.

En entrevista Rafael Gómez Borraz dueño de un restaurante ubicado en la calle Iturbide oriente número 10 en la colonia Centro, dijo que desde que le notificaron el pasado 8 de abril del presente año que tenía que cerrar ante el coronavirus su economía ha caído por los suelos, aunque prevalece el semáforo en amarillo según autoridades el negocio en su caso de la venta de comida se vino abajo, por lo que ha decido rotundamente cerrarlo debido al pago de rente, empleados, impuestos, agua y luz.





“Aunque la dueña del local me cobraba la cantidad de 6 mil pesos y dicho contrato que vence en próximos meses, decidió solo cobrarme un 50%, pero eso no ha sido suficiente ya que inicie labores este 1 de julio, pero de las ventas que generó al día solo me queda un margen de ganancia de 33% lo que no me alcanza para seguirlo sosteniendo, he pensado en seguirlo de manera informal ya que no me queda de otra” expresó.

Asimismo recalcó seguir testigo que sobre la misma calle han cerrado un cyber, pizzería, venta de ropa y jugueterías entre otras. No obstante, las redes sociales lo han perjudicado ya que han salido muchas propuestas para venta de comida a domicilio, lo que ha provocado que ya no acudan como antes a su negocio, siendo una competencia desleal que no paga renta.





Foto: Miguel Rojas | Diario del Sur





En la secretaria de economía no fue tomado en cuenta para otorgarle un apoyo ya que argumentaron que por estar bien ubicado y frente al parque central no requería de una ayuda, ahora solo le queda finiquitar a sus empleados y rescatar lo poco que le queda.