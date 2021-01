Comercios deben apegarse a las medidas del semáforo amarillo: ASEET

La Asociación de Establecimiento de Entrenamiento de Tapachula A.C, pidió que a todos los sectores productivos se apeguen a todas las disposiciones que la Secretaría de Salud empezara a aplicar a partir del día lunes por el cambio de semáforo de color verde a amarillo y evitar que Chiapas siga retrocediendo en el semáforo epidemiológico por coronavirus.

Antonio Armas Hernández, presidente de la asociación, indicó que el afora en color amarilla se reducida de un 70 a 50 por ciento y las medidas deben ser más estrictas para romper la cadena de contagios de Covid-19.

“Es necesario que todos pongamos de nuestra parte para no seguir retrocediendo y llegar a un semáforo naranja o rojo, pues esto significaría una catástrofe para los sectores productivos, ya que muchos se irían a la quiebra pues aún no superan la grave crisis que se tuvo en meses anteriores por este virus” expresó.

Añadió, “es necesario que las autoridades pongan mano dura para todos y no solamente para uno si y otros no, porque hay negocios que no respetan los horarios de funcionamiento, aforo y eso sin lugar a dudas afecta a los que se apegan a lo que piden las autoridades”.

Aseguró, que el retroceso a color amarillo es un fuerte golpe para la economía, ya que se verá mermado en gran cantidad sus ingresos económicos de todos los sectores productivos de la Perla del Soconusco.

“Todos los sectores, cámaras, colegios y comercio estamos pidiendo a toda la población que las medidas sanitarias se tomen desde casa, ya que de nada sirve que pongamos todo de nuestra parte y la población se descuide, porque de nada sirve que ellos pongan todo de su parte y la población descuide las medidas”, externó.

Señaló, que el descuido que tuvieron todos los ciudadanos en diciembre provocó que incrementaran los casos de esta enfermedad, la cual, tiene más de un millón y medio de personas contagiadas en todo el territorio mexicano.

“Nosotros vamos a iniciar una campaña para dotar de cubrebocas a los ciudadanos de Tapachula, ya que la preocupación que tenemos es grande, pues no queremos cerrar de nuevo porque de ello depende el sustento de nuestras familias”, aseveró.

Finalmente, pidió que todos y cada uno de los tapachultecos asuman el compromiso de cuidarse de esta enfermedad que ha matado a más de 136 mil personas en México.





Exigen aplicar protocolos

Con la entrada en vigor del semáforo epidemiológico a amarillo, se aplicarán los protocolos implementados por las Secretarías de Salud federal y estatal, para reducir riesgos de contagio de Covid-19, proteger la salud de la población y evitar retroceder en la semaforización ya que esto iría en detrimento de la economía.

Ante esta situación se fortalecerá la promoción de las medidas de protección personal para generar mayor conciencia de la población y disminuir la incidencia de casos positivos buscando romper la cadena de contagios.

Eduardo Medina Olivera, secretario de Salud Municipal, dijo que aunque en el semáforo amarillo, todas las actividades laborales están permitidas, se debe mantener el aforo reducido en espacios abiertos y cerrados para evitar contagio, por lo que se continuarán con los operativos de verificación correspondientes.

Además se reforzará la aplicación de protocolos preventivos en establecimientos comerciales y en transporte público, en donde en coordinación con los tres órdenes de gobierno, se invitará a comerciantes y transportistas a evitar dar servicio a personas que no respeten usen correctamente el cubrebocas.

Medidas preventivas