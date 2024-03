50 años del Congreso Indígena y 30 del EZLN: ¿Qué sigue?

Ya se cumplieron 50 años del primer Congreso Nacional Indígena que se llevó a cabo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas donde se reunieron más de 1000 representantes indígenas de todo el país, y desde esa fecha toda las demandas que presentaron en la mesa, la mayoría no se han cumplido y 30 años también cumplió el levantamiento armado del EZLN contra el gobierno federal, debido también a la marginación que sufren los miles de indígenas en el país, por lo que diferentes organizaciones, activistas, políticos se reunieron este día domingo en un conocido restaurante del centro de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde dieron a conocer sobre el problema que vive actualmente los indígenas.

Al respecto, Leticia Méndez Intzin originaria del municipio tzeltal de Tenejapa ubicado en la región altos de Chiapas, en su intervención dijo que hace 50 años en San Cristóbal se llevó a cabo el primer Congreso Nacional Indígena dónde presentaron varias demandas de los millones de indígenas de México, una de ellas es la marginación de los pueblos originarios, falta de atención médica, apoyo al campo, entre muchas otras demandas, algunas de ellas no se han cumplido y también el primero de enero de 2024 cumplió 30 años de levantamiento armado donde muchos tomaron la presidencia municipal del estado de Chiapas dando a conocer su levantamiento en contra del gobierno federal.

"Ya se cumplieron 50 años del Congreso Nacional indígena llamado "Fray Bartolomé de las Casas", fueron muchas las demandas que presentaron ese día, pero faltan muchos por cumplir porque hasta la fecha sigue la marginación, el maltrato hacia la comunidad indígena, falta de atención médica, educación, entre muchas otras demandas que no se han cumplido y en el año de 1994 surgió el levantamiento armado de los compañeros de EZLN en contra del gobierno federal para dar a conocer su lucha, en ese tiempo fue a través con las armas y una de las demandas es que en el Congreso de La Unión tomen en cuenta los derechos indígenas, afortunadamente se construyó la Universidad Intercultural de Chiapas en San Cristóbal, mientras las firmas de los acuerdos de San Andrés muchos no se han cumplido y no se han tocado en la cámara de diputados, por lo que seguiremos como pueblos originarios luchando y exigir a los futuros gobiernos cumplir todas las demandas de los indígenas", señaló.

Finalmente, como mujer indígena dijo que junto con los pueblos originarios seguirán caminando, saliendo a las calles tocando puertas para que sean escuchados las demandas actuales de los municipios indígenas y que sean tomados en cuenta con cargos en los gobiernos, muchas de las mujeres son ignoradas en algún partido político, invito a la población sumarse y luchar para que sean solucionadas y atendido sus demandas como mujeres y como hombres en todo México.

