Iniciativa privada pide a candidatos comprometidos con el progreso de Chiapas

La aspiración de la iniciativa privada en relación con los procesos electorales, federal y local, para las elecciones del 2 de junio de este año es que los candidatos a puestos de elección amén a Chiapas, y que con sus actos demuestren su interés por el desarrollo y no la ambición por ocupar otro puesto político, expone el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Guillermo Acero Bustamante.

Los que vivimos y trabajamos en Chiapas es porque queremos al estado, queremos que todas las acciones se realicen por amor a la entidad y que todos los que aspiran a un puesto de elección tengan ese deseo de servir, que bueno que haya personas interesadas en servir pero que sea esa filosofía de servicio al pueblo, bajo esa premisa que bueno que hay muchos candidatos, mientras para las elecciones federales son siete partidos los contendientes, para las elecciones locales son catorce, siempre es bueno que haya contrapesos, dijo en entrevista.

Señaló que en el Congreso de la Unión y en el Congreso del Estado necesitamos en Chiapas hombres y mujeres con disposición de servir, donde las iniciativas de ley sean bien analizadas, consultadas con el pueblo y que sea lo que mejor convenga al estado, falta definir en cada partido político los candidatos pero hay cientos de aspirantes para todos los puestos en el estado.

El 2 de junio se elegirán presidente de México, tres senadores, dos de mayoría y uno de representación proporcional; trece diputados federales de mayoría relativa y de uno a tres diputados federales de representación proporcional en la tercera circunscripción; 40 fórmulas de diputados locales, 24 de mayoría relativa y 16 de representación proporcional, así como miembros de 124 ayuntamientos.

Acero Bustamante añadió que la iniciativa privada no ha conversado con ninguno de los aspirantes a puestos de elección en Chiapas, una vez que se hayan definido en todos los partidos y alianzas los buscaremos a los candidatos y estableceremos con ellos una mesa de diálogo para escuchar sus propuestas y darles nuestro punto de vista en relación de la necesidad de un desarrollo económico y social para el estado, se trata de que salga la mejor propuesta para la recuperación de la economía, esperamos que sea este 2024 el primero después de la pandemia del Covid 19 del 2020 que tengamos utilidades.

Se trata de trabajar en comunión la iniciativa privada y la clase política para seguir generando empleos, tenemos un déficit de empleos en Chiapas, se están generando pero son insuficientes, no son los que deberíamos tener, falta alcanzar un 30 por ciento más la generación que realmente demanda el estado, lo que necesitamos es que las instituciones de los tres niveles de gobierno nos den facilidades para invertir y se puedan abrir muchas más unidades de negocios, que haya muchos más emprendedores, reiteró Guillermo Acero.

Dijo que en cualquier economía tiene que ser primero el empleo, por ello en manos de la ciudadanía está el poder elegir los mejores perfiles para ocupar los cargos de elección, a quienes la clase política le llama indecisos, creo que son personas que no han recibido propuestas y eso ha limitado a que muchos participen, si bien hay debilidades en algunos candidatos es por falta de propuestas, la aspiración es que la gente se decida a participar en las urnas por los candidatos que crean que son las mejores propuestas.

Que quienes acudan a las urnas no lo hagan porque les dan algo, hay una debilidad de la ciudadanía por la compra de votos, debe votar el ciudadano por la mejor propuesta, que no haya coacción, que no por una dadiva qué le den cambie la intensión de su voto, que ejerza su derecho de manera razonada, y para decir hay que analizar su pasado, y los compromisos de los aspirantes a puestos de elecciones es que sepan que necesitamos créditos, liquides y que necesitamos crear más empresas, no hay liquidez en el mercado, no hay apoyos, subrayó el empresario.

Lo que necesitamos es que la clase política se entere que necesitamos crecer económicamente, lamentablemente en el peor momento de la pandemia del Sars Cov2 Covid 19 nos exigían cumplir con la licencia de funcionamiento cuando los negocios estaban cerrados, no hay que votar porque el que regala mil pesos, es importante que salga la ciudadanía a votar el 2 de junio, no creo que la clase política se sienta bien siendo Chiapas el estado más pobre del país, subrayó.

Siempre hay que ser optimistas, hay que analizar que las personas que se están postulando realmente quieran a Chiapas, les damos el beneficio de la duda, hay que esperar sus propuestas, si no hay trabajando bien que venga otro con propuesta, Chiapas debe despertar, no puede estar en el primer lugar en pobreza, el llamado a todos los aspirantes es que quieran al estado, que sean honestos, que permitan la generación de riqueza y generación de empleos, el candidato que vean con derroque de recursos es sentido común, debemos analizar sus propuestas, reiteró.